Германия обвини Русия в кибератака от 2024 г. и намеса в изборите през 2025 г.

Германия обвини Русия в кибератака срещу контрола на въздушното движение и опит за намеса в изборите. Говорител на външното министерство заяви, че руското военно разузнаване стои зад кибератаката от август 2024 г., а освен това Москва се е опитала да повлияе и дестабилизира федералните избори в страната през февруари тази година. Заради това Берлин привика руския посланик за обяснения на 12 декември.

Германия е в тясно сътрудничество с европейските си партньори и ще отговори с контрамерки, за да накара Русия „да плати цена за хибридните си действия“. От Русия не последва незабавен отговор.

Кибератака на Fancy Bear

Говорителят на външното ведомство в Берлин заяви, че кибератаката от август 2024 г. може да бъде приписана на руската хакерска група Fancy Bear. „Нашите разузнавателни данни доказват, че руската военна разузнавателна служба ГРУ носи отговорност за тази атака“, добави той.

Fancy Bear е известна с това, че е разкривала данни на Световната антидопингова агенция и че е изиграла ключова роля в кибератаката срещу Националния комитет на Демократическата партия на САЩ през 2016 г.

Снимка: Getty Images

Дезинформационна кампания срещу Мерц

Говорителят на германското МВнР допълни, че вече е сигурно, че Москва е опитала да „повлияе и дестабилизира както последните федерални избори, така и текущите вътрешни дела на Федерална република Германия“ чрез дезинформационна кампания, наречена Storm 1516.

Кампанията е била насочена отчасти към водещия кандидат на Зелената партия Роберт Хабек и водещия кандидат на Християндемократическия съюз Фридрих Мерц, който сега е канцлер.

Германското правителство заяви, цитирано от BBC, че службите за сигурност са идентифицирали фалшиви видеоклипове, в които се твърди, че е имало манипулации с гласовете. Това се оказва част от руската дезинформационна кампания само няколко дни преди изборите.

Тези обвинения идват на фона на засилените опасения в Европа относно предполагаеми руски кибератаки. Те зачестиха значително, откакто Москва започна пълномащабната си инвазия в Украйна през 2022 г.

