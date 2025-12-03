България, Гърция, Румъния и ЕК подписаха меморандум за развитие на транспортната инфраструктура

България, Гърция, Румъния и Европейската комисия подписаха тази вечер в Брюксел меморандум за сътрудничество при развитието на транспортната инфраструктура в региона. От името на нашата страна подпис под документа сложи вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов. Това е повратна точка за нашия регион и за Европа, от десетилетия идеята за завършване на оста север-юг остава само на хартия, отбеляза Караджов. Подписването на меморандума не е символично действие, а обещание за отваряне на нови търговски пътища, за преодоляване на задръстванията по границите, за повишаване на европейската устойчивост, добави той.

По неговите думи има нужда от нови мостове над Дунав, защото са важни за целия континент, а не само за трите страни по меморандума. Вицепремиерът отбеляза, че разширяването на транспортната мрежа в региона ще допринесе също за военната мобилност и ще открие възможност за инвестиции.

Еврокомисарят по транспорта Апостолос Дзидзикостас посочи, че трите държави са избрали да задълбочат сътрудничеството си и по неговите думи с това районът между Черно и Егейско море повече няма да бъде европейска периферия. По неговите думи новите транспортни връзки ще бъдат от съществено значение за веригите за доставки и за прехвърляне на войски и техника, като ще се простират от Гърция до Молдова и Украйна. Еврокомисарят допълни, че нов мост над Дунав при Русе ще бъде принос към възможностите за мобилност в ЕС и НАТО.

Дзидзикостас поясни, че до края на 2026 г. ще бъде подготвен план с финансиране за проектите по следващия многогодишен бюджет на ЕС. Той добави, че меморандумът ще бъде политически обвързващ. Според него бъдещите проекти ще осигурят най-стратегическите транспортни връзки в Югоизточна Европа.