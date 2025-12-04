Войната в Украйна:

Официално: Възстановяват движението по "Дунав мост" при Русе за празниците

04 декември 2025, 00:42 часа 342 прочитания 0 коментара
Официално: Възстановяват движението по "Дунав мост" при Русе за празниците

Заради предстоящите коледно-новогодишни празници движението по Дунав мост при Русе ще бъде възстановено в двете посоки от 18 декември тази година. Строителните работи в затворения в момента 320-метров участък в платното в посока Румъния завършват. Така в почивните дни за Коледа и Нова година всички видове превозни средства ще преминават без ограничения. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Още: За празниците: Отварят двупосочно движението по Дунав мост

По този начин на пътуващите ще се осигури безопасно и удобно преминаване по съоръжението. Основният ремонт на моста в следващия етап ще продължи в началото на идната година. "Предвижда се от 8 януари да продължат строително-монтажните работи в следващите 320 метра от моста в платното в посока България", обясниха от АПИ.

Още: Отвориха Дунав мост и за камиони (СНИМКИ)

През последната седмица на обекта е монтиран парапет, осветителни стълбове и отводнителния колектор. Продължило е обновяването на гребеновите фуги и полагането на защитно покритие по тротоарен блок.

Дейностите на Дунав мост се извършват ежедневно през светлата част от денонощието и в зависимост от метеорологичните условия. Работният процес се организира и извършва така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи.

Още: Пуснаха движението за автомобили по Дунав мост

Началото на основния ремонт на българския участък на съоръжението беше поставено на 10 юли миналата година. Той е с дължина 1,057 километра. Основно ремонтирани вече са 413 метра от него.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Русе Дунав мост движение
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес