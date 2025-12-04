Официално: Възстановяват движението по "Дунав мост" при Русе за празниците

Заради предстоящите коледно-новогодишни празници движението по Дунав мост при Русе ще бъде възстановено в двете посоки от 18 декември тази година. Строителните работи в затворения в момента 320-метров участък в платното в посока Румъния завършват. Така в почивните дни за Коледа и Нова година всички видове превозни средства ще преминават без ограничения. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Още: За празниците: Отварят двупосочно движението по Дунав мост

По този начин на пътуващите ще се осигури безопасно и удобно преминаване по съоръжението. Основният ремонт на моста в следващия етап ще продължи в началото на идната година. "Предвижда се от 8 януари да продължат строително-монтажните работи в следващите 320 метра от моста в платното в посока България", обясниха от АПИ.

Още: Отвориха Дунав мост и за камиони (СНИМКИ)

През последната седмица на обекта е монтиран парапет, осветителни стълбове и отводнителния колектор. Продължило е обновяването на гребеновите фуги и полагането на защитно покритие по тротоарен блок.

Дейностите на Дунав мост се извършват ежедневно през светлата част от денонощието и в зависимост от метеорологичните условия. Работният процес се организира и извършва така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи.

Още: Пуснаха движението за автомобили по Дунав мост

Началото на основния ремонт на българския участък на съоръжението беше поставено на 10 юли миналата година. Той е с дължина 1,057 километра. Основно ремонтирани вече са 413 метра от него.