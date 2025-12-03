Лайфстайл:

85-годишна баба почина след секс среща с младок

85-годишна пенсионерка почина след секс среща със значително по-млад мъж от нея. Жената, която живяла в руския град Тула, се запознала с 33-годишния Вячеслав Кулаков в социалните мрежи. По-късно те решили да се срещнат лично, за да продължат връзката си. До секс обаче така и не се стигнало. Двойката се скарала, мъжът пребил възрастната жена и си тръгнал. Пострадалата отишла в болницата и успяла да разкаже на лекарите обстоятелствата около инцидента. 

Смъртта

Малко по-късно тя починала от тежките си наранявания. Служителите на реда задържали Кулаков, който веднага се разкаял за действията си. Образувано е наказателно дело за причиняване на тежка телесна повреда, довела до смърт по непредпазливост. Подсъдимия го грозят до 15 години затвор.

По-рано беше съобщено, че московски пенсионер загубил съзнание по време на секс заради предозиране с Виагра. Препаратът предизвикал ефект, който натоварил организма му поради напредналата възраст и палавникът бил спешно хоспитализиран с хипотония и тахикардия.

