Лайфстайл:

В изявление: Могерини обяви, че е невинна

03 декември 2025, 23:52 часа 188 прочитания 0 коментара
В изявление: Могерини обяви, че е невинна

Бившият върховен представител на ЕС за външната политика Федерика Могерини публикува изявление относно задържането й вчера за разпит и повдигнатите й обвинения от Европейската прокуратура, предадоха световните агенции. В изявлението тя потвърждава невинността си и казва, че има пълно доверие в съдебната система и вярва, че правотата на действията на Колежа на Европа ще бъдат потвърдени в съда.

Още: За предполагаема измама: Арестуваха Федерика Могерини

Могерини заедно с още двама високопоставени италиански представители е обвинена в измама, корупция и конфликт на интереси, както и нарушаване на професионална тайна във връзка с възлагане на Колежа на Европа, на който е ректор Могерини, на програма за обучение за млади дипломати.

Още: След ареста заради потенциална злоупотреба с еврофондове: Бившият "външен министър" на ЕС вече е на свобода

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Европейски съюз обвинения изявление Федерика Могерини
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес