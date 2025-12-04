Звучни издънки за Ливърпул и Челси във Висшата лига! Радостта е за Илия Груев и за новак в елита

Английските грандове Ливърпул и Челси записаха звучни издънки в мачовете си от 14-ия кръг на Висшата лига. Мърсисайдци завършиха наравно с новака Съндърланд при резултат 2:2 на "Анфийлд". "Сините" от Лондон пък загубиха от Лийдс на Илия Груев с 1:3 като гост. Тимът на Арне Слот имаше силен финален натиск, но не успя да стигне до победа, а дори можеше да запише загуба, след като Федерико Киеза изчисти удар от голлинията.

Ливърпул разочарова и срещу Съндърланд на "Анфийлд"

Срещата на "Анфийлд" започна в необичайно спокойно темпо, като първата голова ситуация се откри едва в средата на първата част, когато Флориан Вирц се откъсна в пеналтерията на Съндърланд и излезе сам срещу вратаря, но ситуацията бе трудна за отиграване и не успя да вкара. В 32-ата минута Трей Хюм стреля много опасно от дистанция, но Алисон Бекер успя да избие удара му в напречния стълб.

Съндърланд продължи да стои добре на терена, докато Ливърпул трудно стигаше до ситуации за гол. Все пак в 44-ата минута центриране на Джо Гомес намери Алексис Макалистър, който стреля опасно с глава, но уцели страничния стълб. На почивката Арне Слот направи смяна, включвайки Мохамед Салах на мястото на Коди Гакпо. Това веднага даде резултат, като "червените" заиграха по-активно.

Съндърланд удържа настоятелния Ливърпул в първите 10-15 минути от втората част, а след това на свой ред създаде опасна голова ситуация. Омар Алдерете стреля опасно с глава след центриране от корнер, а защитата на Ливърпул определено не се справи добре в ситуацията. В средата на втората част Съндърланд поведе. Ван Дайк сбърка пред наказателното поле, а после Льо Фе подаде към Талби, който стреля от дистанция, топката рикошира в капитана на мърсисайдци и влезе в мрежата.

Вирц за кратко вкара дебютния си гол, но впоследствие го писаха автогол на Мукиеле

В 74-ата минута на терена се появи и Юго Екитике. В 81-ата минута Ливърпул успя да стигне до изравнителен гол. Флориан Вирц получи топката в наказателното поле, преодоля няколко играчи и стреля към противниковата врата, а след рикошет топката се озова в мрежата на Съндърланд. Голът бе записан като автогол на Норди Мукиеле.

В заключителните минути Ливърпул упражни сериозен натиск и показа, че иска да спечели мача. В четвъртата минута на добавеното време обаче Съндърланд организира бърза контраатака, а Исидор дори преодоля Алисон и стреля, но Федерико Киеза успя да спре топката пред голлинията. Така Ливърпул остава на осмо място в класирането с 22 точки, докато Съндърланд е шести с 23 точки.

Що се отнася до Челси, Енцо Мареска направи повече рокади от необходимото и Лийдс го наказа, особено при статични положения. Бийол откри още в шестата минута, а Танака удвои за домакините в края на полувремето. Педро Нето върна един гол в 50-ата минута, но в 72-рата Калвърт-Люин отбеляза за 3:1. Илия Груев игра около 25 минути на терена, след като влезе като резерва в 67'.

Челси остава на четвърто място в класирането с 24 точки - на девет пункта от лидера Арсенал. Лийдс е 17-ти с 14 точки, след като записа четвъртата си победа през сезона. "Сините" бяха изместени от третото място от Астън Вила.