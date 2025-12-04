Лайфстайл:

Протести и тази вечер: Напрежение в Сливен

Недоволството срещу управлението не стихва, протести се проведоха в София и част от големите градове. До сблъсъци с полицията се стигна в Сливен, а напрежението ескалира, когато униформените изведоха младеж, хвърлял пиратки пред протестиращите. Протестът започна мирно, но час по-късно група младежи взривиха пиратки и бомбички пред събралите се хора. полицията отведе в патрулката едно от момчетата, а баща му обвини униформените, че са ударили сина му. Това провокира напрежение и десетки скочиха в защита на момчето. "Пиратки хвърляха момчетата и вече полицията е настървена", казва бащата.

На място бяха извикани подкрепления, целият периметър беше обграден от полиция и до нови инциденти не се стигна. От полицията в Сливен казаха за btv, че няма ударени протестиращи, няма пострадали униформени, и няма задържани.

Малко след 18 часа в столицата граждани се събраха под прозорците на властта със скандирания "оставка" и "революция". Казаха, че са тук спонтанно, след призиви в социалните мрежи.  "Всички го видяхме в ТикТок и взехме семейството и дойдохме. Както на всеки останал протест", казва Даниел Атанасов. "Главното ми искане е човечност, справедливост и закон, като казвам закон имам предвид във всички сфера", казва Радостина. "Трябва да се измете тази напаст от парламента. Има достатъчно умни и образовани хора млади хора, които могат да ги заместят веднага", заяви Камен Каменов.

Сред протестиращите имаше и хора с тъмни дрехи и маски. От непълнолетни бяха иззети маски, бомбички, ножове, боксове и газов пистолет. "Профил лицата- хулигани, лица облечени по специфичен начин със специфични дрехи, такива каквито видяхме и на първи на протеста", каза гл. инсп. Иван Георгиев, началник сектор "Масови мероприятия" към СДВР.

Стотици изразиха недоволството си от управлението и на централния площад в Монтана. С плакати "Ядосахте грешното поколение" и "Искаме да останем в България - дайте ни причина", протестиращите поискаха достоен живот. "Не можем да търпим това беззаконие, което се случва в цялата държава. Трябва да знаят, че независимо от точката, на която се намираме, всички ние заставаме зад една обща кауза", заяви Ванеса Ангелова, организатор на протеста.

"Не мисля, че проблемът е само в бюджета. Проблемът е в това, че трийсет и пет години ни правят на идиоти, правят ни на глупаци и най-малкото което е, писна ни: на младото поколение ни писна, на народа му писна, затова най-добре: подайте си оставката и да ви няма!", заяви Ростислав.

В Русе се проведоха два протеста - единият организиран от ПП-ДБ и друг, в който участваха "Непримиримите" - и двата на площада, охранявани от полицията. Част от недоволството беше насочено и срещу обмисляното и впоследствие оттеглено намерение на общината да увеличи местните данъци и такси от догодина.

