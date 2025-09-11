Латвия предприема мерки по границата с Русия и Беларус

Латвия затваря въздушното си пространство по границата с Русия и Беларус. Това ще се случи от 18:00 ч. на 11 септември. Мярката ще продължи поне до 18 септември, съобщи министърът на отбраната на Латвия Андрис Спрудс, инфромира LSM. По думите на министъра реакцията на Латвия е продиктувана от атаката на руски дронове, което навлязоха на територията на Полша в нощта на 10 септември 2025 г. Обсъжда се и затварянето на сухопътната граница на Латвия с Русия и Украйна.

САЩ може да забранят търговията с Русия заради Полша - в Конгреса е внесен законопроект

Дроновете

"Руски дронове във въздушното пространство на НАТО е тревожен сигнал и ние трябва да направим всичко възможно, за да не допуснем ескалация", каза министърът. Затварянето на въздушното пространство ще позволи по-лесното откриване на несанкционирани въздушни съдове и ще освободи зоната за изтребители на НАТО и системите на ПВО на Полша. По-рано Полша ограничи полетите по границата с Русия и Беларус за три месеца.

Съюзниците

Полша моли съюзниците си да засилят противовъздушната отбрана след нахлуването на най-малко 19 руски дрона във въздушното ѝ пространство в нощта на 9 срещу 10 септември. Външният министър Радослав Сикорски обвини Русия в умишлени действия. "Оценката на полските въздушни сили и на силите на НАТО е, че те не са се отклонили от курса си, а са били умишлено насочени“, заяви той. След случилото се Варшава е поискала от партньорите си в Алианса да предоставят допълнителни системи за ПВО и технологии за борба с дронове, за да защити по-добре територията си от руски нахлувания, съобщава Bloomberg, позовавайки се на осведомени източници.

