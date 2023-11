Лава върху сняг: Етна изригна отново (ВИДЕО)

Издадено е предупреждение за полет, но международното летище "Винченцо Белини" в Катания не е засегнато от вулканичната активност, според италианската агенция Анса. ОЩЕ: Фонтан от лава и пепел: Изригна вулканът Етна (ВИДЕО)

Етна е най-високият вулкан на континента и има постоянна активност от 2013 г. насам. Последната му активност беше на 13 ноември.

Spectacular display at Mount Etna as lava and ash eruption towers over Sicily, Italy 🇮🇹 #MountEtna #Etna #Sicily #Italy #volcano #eruption pic.twitter.com/pqs12nc1Dg