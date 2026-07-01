Лидерът на крайната десница в Германия обещава да върне руския петрол и газ

Лидерът на крайнодясната "Алтернатива за Германия" обещава да върне руския петрол и газ в Германия. Алис Вайдел заяви, че ако нейната партия дойде на власт, страната ще се откаже от бойкота срещу руската енергия.

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"Тайната зад успеха на марката 'Made in Germany' беше евтината енергия от Русия. Трябва да я върнем," каза Вайдел. Според нея отказът от руските доставки е довел страната до икономическа криза, струвал е стотици хиляди работни места и я е направил още по-зависима от скъпите американски енергийни ресурси.

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