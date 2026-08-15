Парализа по най-важната река в Европа: Превозът на стоки спешно се мести на сушата

Нивата на водата в река Рейн спаднаха до рекордно ниски стойности през нощта, докато горещата вълна в Европа продължава. Това показват данни на Федералната администрация за водните пътища и корабоплаването (WSV). Поради това се е наложило по-голямата част от превозите да бъдат прехвърлени към камиони и влакове, съобщи Ройтерс.

Данните на WSV показаха, че нивото на водата в тесния участък при Кауб, близо до Кобленц, е спаднало до 6 сантиметра късно в петък и е било 8 см рано днес. В петък, 14 август, тези данни показваха 10 см за Кауб, което също беше под предишното рекордно ниско ниво от 25 см, регистрирано през 2018 г.

Според Килския институт за световна икономика, като общо правило, ако нивото на водата в Кауб падне под 78 сантиметра в продължение на 30 последователни дни, както беше случаят през 2022 и 2018 г., промишленото производство спада с 1 процент. Германските компании вече започнаха да съобщават за затруднения, причинени от ниските нива на водата в Рейн.

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Река Рейн е една от най-важните транспортни артерии в Европа, необходима за превоза на химикали, суровини, гориво и други стоки.

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