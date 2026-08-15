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Внимание, ако пътувате на север: Невидима опасност във водата спира плуването в Балтийско море и езерата

15 август 2026, 16:18 часа 757 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Внимание, ако пътувате на север: Невидима опасност във водата спира плуването в Балтийско море и езерата

Токсични водорасли със синьозелен цвят се разпространяват в Балтийско море и в езерата по северното крайбрежие на Германия, което накара здравните власти да издадат предупреждения към къпещите се да избягват местата с видима концентрация на опасните водорасли във водата. 

Сателитни изображения на германската Федерална морска и хидрографска агенция показват големи пластове от водорасли по крайбрежието на Германия между Рощок и остров Хидензее, простиращи се през морето до бреговете на Дания. Според властите в германската провинция Мекленбург-Предна Померания водораслите, които по същността си са цианобактерии, могат да произвеждат токсини, причиняващи алергични реакции, предаде ДПА. 

При контакт обикновено предизвикват раздразнения на кожата и лигавиците, а навлизането на по-голямо количество вода в носната кухина може да причини гадене и повръщане. 

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Забрана за плуване заради появата на водораслите бе издадена и за няколко езера в съседната провинция Шлезвиг-Холщайн.

Лятното време осигурява идеални условия за развитие на цианобактерия, която не е видима с просто око, но става видима, когато се натрупа в голямо количество и се появява като ивици във водата. Видимият цъфтеж на водораслите зависи от вятъра и метеорологичните условия и може да се промени за няколко часа.

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Германия водорасли Балтийско море токсичност
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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