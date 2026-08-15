Легенди на тениса призовават за промяна на едно от най-старите правила на корта

Емблематичният Анди Мъри се присъедини към нарастващата група от тенис легенди, които призовават за премахването на едно от най-старите правила в спорта. Откакто окачи ракетата през лятото на 2024 година, шотландецът има възможност да се занимава с други интереси извън корта. Той обаче не се задържа за дълго на далеч, като се пробва като треньор на Новак Джокович и Джак Дрейпър.

Мъри каза какво би променим в тениса

Освен това, той отделя повече време на други спортове като голф и падел. По-малко от година преди шотландецът да се оттегли, Мъри обяви стартирането на своя собствена франчайз за падел, наречена "Team AD/vantage", и оттогава насам инвестира и в бизнеса Game4Padel. 39-годишният тенисист наскоро беше заснеман, докато играеше този бързо набиращ популярност спорт, който съчетава елементи от скуош и тенис и включва стени, и беше попитан какви промени би направил в падела, а и в тениса.

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Трикратният победител в турнири от Големия шлем не се поколеба да отхвърли едно от най-старите правила в тениса. Според него трябва да се забрани преизпълняването на начален удар, когато топката закачи мрежата - "лет" сервис. Пред "LTA Padel" той заяви: "Вероятно бих премахнал "лет" при сервисите. Същото важи и за тениса - не ми харесва."

Навратилова и Макенроу също искат промяна

Мъри не е единствената тенис икона, която изразява това мнение. Всъщност, на тазгодишния Уимбълдън Мартина Навратилова изрази подобни чувства. По време на победата на Каролина Мухова над Наоми Осака в 1/4-финала 18-кратната победителка от Големия шлем описа правилото за "лет" при сервис като безсмислено. А седемкратният победител в турнири от Големия шлем Джон Макенроу смята, че ако играта продължи, въпреки че топката е закачила мрежата, би било по-вълнуващо. Изглежда обаче, че засега това няма да се промени.

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