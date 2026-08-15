Край с руския Starlink и всички космически програми? Фаталният украински удар с "Фламинго"

Както писахме, в нощта срещу 15 август украинските сили удариха ракетно-космическия център "Прогрес" в Самара, където се сглобяват ракетите-носители "Союз". Успешният удар е от изключително значение, тъй като от тези ракети са пуснати руските спътници "Расвет", които са аналогът на Starlink, както и много други руски военни сателити. Ударът е бил извършен с украинските крилати ракети "Фламинго" и бе потвърден от президента Володимир Зеленски.

"Използвани бяха ракети "Фламинго", което е добро постижение", посочи Зеленски в социалните мрежи, като обърна внимание и на факта, че разстоянието от украинската граница до ракетно-космическия център е около 900 км.

Според Defense Express, ударът най-вероятно е засегнал западната част на комплекса, който се разполага на площ от около 1 км - в тази част се извършват последните етапи на производство на ракетите. Това означава, че не само уникалното оборудване и инструменти, но и всички ракети-носители "Союз" в средния и последния етап на сглобяване вероятно са били унищожени едновременно, смятат анализаторите.

Още: Украйна взриви ракетен обект и подпали летище с МиГ-ове с "Кинжал", бебе на 3 месеца загина след руски удар (ВИДЕО)

Критичността на съоръжението се обяснява с факта, че сглобяването на ракетите е ръчен, трудоемък процес, който разчита на обучението и опита на работниците, отбелязват още те.

Тъй като сателитната система "Расвет" трябваше да бъде руският отговор на Starlink, украинският удар заплашва много сериозно руския проект. Защо това е така, обясняват от Defense Express:

За да е готов руският "Расвет", са необходими поне 288 спътника, което означава 18 изстрелвания на ракети-носители "Союз", натоварени със спътници. Паузата между първите две изстрелвания беше четири месеца.

"Ако се потвърди, че ударът е бил ефективен, това означава спиране на почти всички руски космически програми", поясняват експертите. Защото това би означавало, че руснаците са останали без ракети-носители и ще разполагат само с тези, които вече са били доставени до космодрумите, а това вероятно са само няколко бройки. Другото, на което могат да разчитат, е ракетата "Ангара", която се сглобява в завода "Полет" в Омск, но от нея от 2022 г. досега са изстреляни само девет ракети (2 от тежката версия "Ангара-А5" и 7 от леката "Ангара-1.2"), пишат анализаторите.

Още: Зеленски потвърди: Украинските балистични ракети влизат в бойна употреба още тази есен