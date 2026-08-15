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Новият в Левски постави началото на нова ера в Ливърпул - Юрген Клоп го засипа с похвали (ВИДЕО)

15 август 2026, 21:57 часа 809 прочитания 0 коментара

Ръководството на Левски официално обяви седмото си ново попълнение за лятото. До момента "сините" се подсилиха с Рейналдо, Давид Кусо, Алекс Сентейес, Сержиньо, Мехди Мубарик и Алекс Койнов. Сега на "Герена" пристига един играч с много богата визитка. Става въпрос за Марко Груич. Сръбският халф е играл за отборите на Цървена звезда, Ливърпул, Кардиф, Херта Берлин и Порто през кариерата си. През миналия сезон той бе част от редиците на АЕК Атина. Груич има осем мача с фланелката на мърсисайдци в периода между 2016 и 2020 година. 

Думите на Юрген Клоп за 19-годишния Марко Груич

През 2016 година Юрген Клоп напуска родината си, за да пристигне в Англия и да поеме Ливърпул. Първото ново попълнение на "Анфийлд" под ръководството на германеца е един непознат за мнозина сръбски талант. Едва на 19 години Марко Груич подписва договор с английския гранд. Тогава Клоп засипва с похвали халфа, за когото се смята, че ще бъде следващата голяма звезда на отбора.

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"Изключително доволен съм, защото е огромен талант. Наблюдавахме го многократно. Когато пристигнах тук, скаутите ми показаха видеоматериали на един изключително надарен играч от Цървена звезда. Изгледахме ги, говорихме с него и се срещнахме. Страхотно момче, младо момче", казва Клоп преди 10 години след привличането на Груич. Сега от Левски публикуваха това интервю на германския специалист, с което той представи сърбина пред феновете през 2016 година.

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По-рано от Левски публикуваха любопитна снимка в социалните си мрежи. На нея се виждаше страница от вестник, на която с големи букви пише: "Тайното "синьо" оръжие за Лигата на богатите" и "Кой е световният шампион, който...". През 2015 година Груич стана световен шампион със селекцията на Сърбия до 20 години. Впоследствие "сините" показаха целия вестник, който разказва пътят на халфа в професионалния футбол.

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Левски Ливърпул Юрген Клоп Марко Груич
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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