Новата военна суперсила: Доналд Туск за това как Полша ще преначертае баланса в Европа

Премиерът на Полша Доналд Туск заяви, че въоръжените сили на страната, включително военноморските сили, скоро ще станат най-големите в Европа. Варшава изгражда армия, чийто размер и модерно оборудване ще ѝ позволят да влияе на баланса на силите в целия регион. Превъоръжаването и бързият икономически растеж на Полша ще й позволят да се превърне в най-голямата военна сила на европейския континент, по думите му.

В реч в град Гдиня, където се проведе морската част от грандиозния военен парад днес по случай Деня на въоръжените сили на Полша, Туск обяви отбранителната стратегия на страната, която се основава на четири ключови елемента:

силни граници,

мощни международни съюзи,

военно-техническа модернизация

динамична икономика.

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"Нашата армия скоро ще бъде най-голямата в Европа. Изграждаме сила, чиято модерност и размер ще определят съдбата на региона. Целият свят оценява това. Тези оръжия не са резултат от амбициозни политици, а инвестиция в сигурността", отбеляза Туск.

Той подчерта, че източната граница на Полша с Русия и Беларус е укрепена благодарение на усилията на силите за сигурност и милиарди долари инвестиции, което гарантира, че никой няма да може да се промъкне.

Polish PM Donald Tusk:



The naval parade and the military parade in Warsaw are an open letter to our neighbours, our allies and our enemies.



We are well prepared. pic.twitter.com/5wADCw3mVF — Clash Report (@clashreport) August 15, 2026

От своя страна полският президент Карол Навроцки публикува във Facebook видео от своята реч по време на парада:

"Няма силна армия без силна нация. Сигурността започва с информирано гражданство, висококачествени полски училища, патриотично образование, силна икономика и публични финанси. Върху тази основа се изгражда силата на полската армия".

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