С един удар: Украински рейнджъри взеха трима пленници, но това, което откриха още, ги трогна

Бойци на Силите за специални операции на Украйна с един удар са свършили доста полезна работа - пленили са трима руски окупатори и са спасили еленче, което са забелязали в храстите докато траела атаката. Животното било толкова уплашено, че не избягало от хората. То е било евакуирано от опасната зона, съобщиха от 6-ти рейнджърски полк на Въоръжените сили на Украйна в профила си в Thread.

"Военни на Силите за специални операции проникнаха в района на мисията и извършиха нападение срещу вражеските позиции. След като откриха укритията на врага, оперативните сили им предложиха да се предадат без бой, но врагът не се възползва от тази възможност", се казва в съобщението на военната част.

В резултат на това украинските военни са убили един руски окупатор и са взели в плен трима други. От събражения за сигурност от ССО не уточняват в кое направление се е провела операцията.

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