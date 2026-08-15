Пълна програма на Първа лига 2026/27 - Лудогорец продължава без грешка

Елитът на българския футбол се завърна с новия сезон 2026/27, който се явява под номер 103 в историята на най-високия ни футболен ешелон. През новата кампания програмата в Първа лига предвижда по-малък брой мачове, тъй като отборите вече са с два по-малко - 14. Форматът обаче се запазва непроменен - редовен сезон и плейофи, в които всички участници се разделят в три групи.
Програма на мачовете от Първа лига за сезон 2026/27
И през тази година телевизионните права за мачовете от Първа лига се притежават от "Нова Броудкастинг Груп", а всички двубои се излъчват пряко по Diema Sport. Началото на сезона е на 17 юли, като откриващият мач е този между отборите на Спартак Варна и ЦСКА 1948. Малко по-късно през деня действащият шампион Левски ще започне защитата на титлата срещу новака в елита Дунав Русе.
В настоящата статия ще можете да следите актуална информация за програмата в Първа лига - с дати и часове на всички мачове, които ще бъдат обновявани при настъпващи промени. Ето и как изглежда пълната програма по кръгове в Първа лига за сезон 2026/27:
Вижте още: Пълно класиране в Първа лига за сезон 2026/27
I кръг
17 юли 2026, петък
- 19:00 часа: Спартак 1918 (Варна) 2:2 ФК ЦСКА 1948 (София)
- 21:15 часа: Левски (София) 2:1 Дунав Русе (Русе)
18 юли 2026, събота
- 19:00 часа: Септември (София) 1:1 Арда 1924 (Кърджали)
- 21:15 часа: Лудогорец 1945 (Разград) 1:0 Локомотив 1926 (Пловдив)
19 юли 2026, неделя
- 19:30 часа: Ботев (Враца) 1:1 Черно море (Варна)
20 юли 2026, понеделник
- 19:15 часа: Славия 1913 (София) 0:0 ЦСКА (София)
- 21:30 часа: Ботев (Пловдив) 1:1 Локомотив София 1929 (София)
II кръг
24 юли 2026, петък
- 21:15 часа: Арда 1924 (Кърджали) 1:0 Славия 1913 (София)
25 юли 2026, събота
- 19:00 часа: ФК ЦСКА 1948 (София) 2:1 Ботев (Враца)
- 21:15 часа: Локомотив София 1929 (София) 1:2 Левски (София)
26 юли 2026, неделя
- 19:00 часа: Черно море (Варна) 0:3 Спартак 1918 (Варна)
- 21:15 часа: Локомотив 1926 (Пловдив) 2:1 Септември (София)
27 юли 2026, понеделник
- 19:00 часа: Дунав Русе (Русе) 0:2 Лудогорец 1945 (Разград)
- 21:15 часа: ЦСКА (София) 3:2 Ботев (Пловдив)
III кръг
31 юли 2026, петък
- 19:00 часа: Славия 1913 (София) 1:1 Локомотив София 1929 (София)
- 21:15 часа: ФК ЦСКА 1948 (София) 2:1 Арда 1924 (Кърджали)
1 август 2026, събота
- 19:00 часа: Левски (София) 3:0 Септември (София)
- 21:15 часа: Ботев (Пловдив) 1:0 Черно море (Варна)
2 август 2026, неделя
- 19:00 часа: Лудогорец 1945 (Разград) 2:1 Ботев (Враца)
- 21:15 часа: ЦСКА (София) 2:1 Дунав Русе (Русе)
3 август 2026, понеделник
IV кръг
7 август 2026, петък
- 20:30 часа: Левски (София) 2:0 Локомотив 1926 (Пловдив)
8 август 2026, събота
- 19:00 часа: Локомотив София 1929 (София) 1:3 ФК ЦСКА 1948 (София)
- 21:15 часа: Дунав (Русе) 0:2 Арда 1924 (Кърджали)
9 август 2026, неделя
- 19:00 часа: Черно море (Варна) 2:3 Лудогорец 1945 (Разград)
- 21:15 часа: Септември (София) 0:3 ЦСКА (София)
10 август 2026, понеделник
- 19:00 часа: Ботев (Враца) 0:3 Славия 1913 (София)
- 21:15 часа: Ботев (Пловдив) 3:2 Спартак 1918 (Варна)
V кръг
14 август 2026, петък
- 21:15 часа: ФК ЦСКА 1948 (София) 4:1 Черно море (Варна)
15 август 2026, събота
- 19:00 часа: Славия 1913 (София) - Левски (София) - отложен
- 21:15 часа: Лудогорец 1945 (Разград) 2:0 Ботев (Пловдив)
16 август 2026, неделя
- 19:00 часа: ЦСКА (София) - Ботев (Враца)
- 21:15 часа: Локомотив 1926 (Пловдив) - Дунав (Русе)
17 август 2026, понеделник
- 19:00 часа: Спартак 1918 (Варна) - Септември (София)
- 21:15 часа: Арда 1924 (Кърджали) - Локомотив София 1929 (София)
*Програмата за следващите кръгове, с конкретни дати и часове, предстои да бъде обявена!
VI кръг
22 август 2026, събота
Ботев (Враца) - Ботев (Пловдив)
Черно море (Варна) - Дунав Русе (Русе)
Левски (София) - Спартак 1918 (Варна)
Локомотив 1926 (Пловдив) - Арда 1924 (Кърджали)
Локомотив София 1929 (София) - ЦСКА (София)
Лудогорец 1945 (Разград) - Славия 1913 (София)
Септември (София) - ФК ЦСКА 1948 (София)
VII кръг
29 август 2026, събота
Арда 1924 (Кърджали) - Ботев (Враца)
Ботев (Пловдив) - Левски (София)
ФК ЦСКА 1948 (София) - Локомотив 1926 (Пловдив)
ЦСКА (София) - Черно море (Варна)
Дунав (Русе) - Локомотив София 1929 (София)
Спартак 1918 (Варна) - Лудогорец 1945 (Разград)
Славия 1913 (София) - Септември (София)
VIII кръг
5 септември 2026, събота
Арда 1924 (Кърджали) - Ботев (Пловдив)
Дунав (Русе) - Славия 1913 (София)
Спартак 1918 (Варна) - ЦСКА (София)
Левски (София) - ФК ЦСКА 1948 (София)
Локомотив 1926 (Пловдив) - Черно море (Варна)
Локомотив София 1929 (София) - Лудогорец 1945 (Разград)
Септември (София) - Ботев (Враца)
IX кръг
12 септември 2026, събота
Ботев (Пловдив) - Локомотив 1926 (Пловдив)
Ботев (Враца) - Левски (София)
ФК ЦСКА 1948 (София) - Дунав (Русе)
ЦСКА (София) - Арда 1924 (Кърджали)
Черно море (Варна) - Локомотив София 1929 (София)
Лудогорец 1945 (Разград) - Септември (София)
Славия 1913 (София) - Спартак 1918 (Варна)
X кръг
19 септември 2026, събота
Арда 1924 (Кърджали) - Черно море (Варна)
Дунав (Русе) - Ботев (Враца)
Спартак 1918 (Варна) - Локомотив София 1929 (София)
Левски (София) - Лудогорец 1945 (Разград)
Локомотив 1926 (Пловдив) - ЦСКА (София)
Септември (София) - Ботев (Пловдив)
Славия 1913 (София) - ФК ЦСКА 1948 (София)
XI кръг
10 октомври 2026, събота
Ботев (Пловдив) - Славия 1913 (София)
Ботев (Враца) - Спартак 1918 (Варна)
ФК ЦСКА 1948 (София) - ЦСКА (София)
Черно море (Варна) - Левски (София)
Локомотив София 1929 (София) - Локомотив 1926 (Пловдив)
Лудогорец 1945 (Разград) - Арда 1924 (Кърджали)
Септември (София) - Дунав (Русе)
XII кръг
24 октомври 2026, събота
Арда 1924 (Кърджали) - Левски (София)
ФК ЦСКА 1948 (София) - Ботев (Пловдив)
ЦСКА (София) - Лудогорец 1945 (Разград)
Черно море (Варна) - Септември (София)
Дунав (Русе) - Спартак 1918 (Варна)
Локомотив 1926 (Пловдив) - Славия 1913 (София)
Локомотив София 1929 (София) - Ботев (Враца)
XIII кръг
31 октомври 2026, събота
Ботев (Пловдив) - Дунав (Русе)
Ботев (Враца) - Локомотив 1926 (Пловдив)
Спартак 1918 (Варна) - Арда 1924 (Кърджали)
Левски (София) - ЦСКА (София)
Лудогорец 1945 (Разград) - ФК ЦСКА 1948 (София)
Септември (София) - Локомотив София 1929 (София)
Славия 1913 (София) - Черно море (Варна)
XIV кръг
7 ноември 2026, събота
Локомотив София 1929 (София) - Ботев (Пловдив)
Черно море (Варна) - Ботев (Враца)
ФК ЦСКА 1948 (София) - Спартак 1918 (Варна)
Дунав (Русе) - Левски (София)
Локомотив 1926 (Пловдив) - Лудогорец 1945 (Разград)
Арда 1924 (Кърджали) - Септември (София)
ЦСКА (София) - Славия 1913 (София)
XV кръг
21 ноември 2026, събота
Славия 1913 (София) - Арда 1924 (Кърджали)
Ботев (Враца) - ФК ЦСКА 1948 (София)
Ботев (Пловдив) - ЦСКА (София)
Спартак 1918 (Варна) - Черно море (Варна)
Лудогорец 1945 (Разград) - Дунав (Русе)
Септември (София) - Локомотив 1926 (Пловдив)
Левски (София) - Локомотив София 1929 (София)
XVI кръг
28 ноември 2026, събота
Черно море (Варна) - Ботев (Пловдив)
Арда 1924 (Кърджали) - ФК ЦСКА 1948 (София)
Дунав (Русе) - ЦСКА (София)
Локомотив 1926 (Пловдив) - Спартак 1918 (Варна)
Септември (София) - Левски (София)
Ботев (Враца) - Лудогорец 1945 (Разград)
Локомотив София 1929 (София) - Славия 1913 (София)
XVII кръг
5 декември 2026, събота
Спартак 1918 (Варна) - Ботев (Пловдив)
Славия 1913 (София) - Ботев (Враца)
Лудогорец 1945 (Разград) - Черно море (Варна)
Арда 1924 (Кърджали) - Дунав (Русе)
Локомотив 1926 (Пловдив) - Левски (София)
ФК ЦСКА 1948 (София) - Локомотив София 1929 (София)
ЦСКА (София) - Септември (София)
XVIII кръг
13 февруари 2027, събота
Локомотив София 1929 (София) - Арда 1924 (Кърджали)
Черно море (Варна) - ФК ЦСКА 1948 (София)
Ботев (Враца) - ЦСКА (София)
Септември (София) - Спартак 1918 (Варна)
Дунав (Русе) - Локомотив 1926 (Пловдив)
Ботев (Пловдив) - Лудогорец 1945 (Разград)
Левски (София) - Славия 1913 (София)
XIX кръг
20 февруари 2027, събота
Ботев (Пловдив) - Ботев (Враца)
Дунав (Русе) - Черно море (Варна)
Спартак 1918 (Варна) - Левски (София)
Арда 1924 (Кърджали) - Локомотив 1926 (Пловдив)
ЦСКА (София) - Локомотив София 1929 (София)
Славия 1913 (София) - Лудогорец 1945 (Разград)
ФК ЦСКА 1948 (София) - Септември (София)
XX кръг
27 февруари 2027, събота
Ботев (Враца) - Арда 1924 (Кърджали)
Левски (София) - Ботев (Пловдив)
Локомотив 1926 (Пловдив) - ФК ЦСКА 1948 (София)
Черно море (Варна) - ЦСКА (София)
Локомотив София 1929 (София) - Дунав (Русе)
Лудогорец 1945 (Разград) - Спартак 1918 (Варна)
Септември (София) - Славия 1913 (София)
XXI кръг
6 март 2027, събота
Ботев (Пловдив) - Арда 1924 (Кърджали)
Славия 1913 (София) - Дунав (Русе)
ЦСКА (София) - Спартак 1918 (Варна)
ФК ЦСКА 1948 (София) - Левски (София)
Черно море (Варна) - Локомотив 1926 (Пловдив)
Лудогорец 1945 (Разград) - Локомотив София 1929 (София)
Ботев (Враца) - Септември (София)
XXII кръг
13 март 2027, събота
Локомотив 1926 (Пловдив) - Ботев (Пловдив)
Левски (София) - Ботев (Враца)
Дунав (Русе) - ФК ЦСКА 1948 (София)
Арда 1924 (Кърджали) - ЦСКА (София)
Локомотив София 1929 (София) - Черно море (Варна)
Септември (София) - Лудогорец 1945 (Разград)
Спартак 1918 (Варна) - Славия 1913 (София)
XXIII кръг
20 март 2027, събота
Черно море (Варна) - Арда 1924 (Кърджали)
Ботев (Враца) - Дунав (Русе)
Локомотив София 1929 (София) - Спартак 1918 (Варна)
Лудогорец 1945 (Разград) - Левски (София)
ЦСКА (София) - Локомотив 1926 (Пловдив)
Ботев (Пловдив) - Септември (София)
ФК ЦСКА 1948 (София) - Славия 1913 (София)
XXIV кръг
3 април 2027, събота
Славия 1913 (София) - Ботев (Пловдив)
Спартак 1918 (Варна) - Ботев (Враца)
ЦСКА (София) - ФК ЦСКА 1948 (София)
Левски (София) - Черно море (Варна)
Локомотив 1926 (Пловдив) - Локомотив София 1929 (София)
Арда 1924 (Кърджали) - Лудогорец 1945 (Разград)
Дунав (Русе) - Септември (София)
XXV кръг
10 април 2027, събота
Левски (София) - Арда 1924 (Кърджали)
Ботев (Пловдив) - ФК ЦСКА 1948 (София)
Лудогорец 1945 (Разград) - ЦСКА (София)
Септември (София) - Черно море (Варна)
Спартак 1918 (Варна) - Дунав (Русе)
Славия 1913 (София) - Локомотив 1926 (Пловдив)
Ботев (Враца) - Локомотив София 1929 (София)
XXVI кръг
17 април 2027, събота
Дунав (Русе) - Ботев (Пловдив)
Локомотив 1926 (Пловдив) - Ботев (Враца)
Арда 1924 (Кърджали) - Спартак 1918 (Варна)
ЦСКА (София) - Левски (София)
ФК ЦСКА 1948 (София) - Лудогорец 1945 (Разград)
Локомотив София 1929 (София) - Септември (София)
Черно море (Варна) - Славия 1913 (София)
*Програмата за плейофната фаза, с конкретни дати и часове, предстои да бъде обявена!