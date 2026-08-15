Небивал военен парад във Варшава с участието на съюзниците: Сериозен знак към Москва (ВИДЕА)

Полша проведе най-големия си военен парад по случай Деня на полската армия - около 1800 военнослужещи и над 300 военни машини преминаха по улиците на столицата Варшава, а в небето бяха показани изтребители F-16 и F-35.
Полското Министерство на националната отбрана обяви парада за най-мащабния откакто се отбелязва този празник на 15 август в памет на победата на Полша в битката за Варшава през 1920 г. От ведомството са категорични, че това е най-големият парад в историята на страната по брой на представените превозни средства — над 300 единици сухопътна техника, около 60 летателни апарата, танкове M1 Abrams и Leopard 2, ракетни системи HIMARS, системи за противовъздушна и противоракетна отбрана Patriot, полските самоходни гаубици Krab, бронетранспортьори Rosomak, американските изтребители, за които писахме по-горе, френски изтребители Rafale и хеликоптери AH-64 Apache.
Снимки: Facebook/Ministerstwo Obrony Narodowej
Морската част на парада пък се проведе в района на Гдиня и Гданск на Балтийско море като в нея участваха над 20 кораба.
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The Polish military parade today was awesome the country has rapidly rearmed over the past years and showed to be incredibly strong with ground, naval and aerial forces in particular it showed many drones including completely autonomous ground fighting vehicles. pic.twitter.com/kIXEZ37pXC— WarMonitor🇺🇦🇬🇧 (@WarMonitor3) August 15, 2026
Участието на съюзниците
В парада участваха военнослужещи от съюзническите държави от НАТО - САЩ, Франция, Литва, Естония, Швеция, Румъния, Канада и Австралия. Най-многобройна бе френската група, включително с военни от Чуждестранния легион. В морската част на парада участваха представители на Естония, Литва и Швеция.
За сравнение парадът през 2023 г., например, включваше около 2000 военнослужещи и 200 единици техника, както и 92 летателни апарата.
Снимки: Facebook/Ministerstwo Obrony Narodowej
"Послание за всеки, който вдигне ръка срещу Полша": Варшава готви грандиозен военен парад
❗️In Warsaw, a large military parade for Polish Army Day—the biggest in the country’s history by equipment—features about 1,800 troops, over 300 ground vehicles and 60 aircraft including new F-35s. Partner nations’ forces are taking part, but no Ukrainian representatives; the… pic.twitter.com/Cs9tSUTTuR— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) August 15, 2026