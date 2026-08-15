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Небивал военен парад във Варшава с участието на съюзниците: Сериозен знак към Москва (ВИДЕА)

15 август 2026, 18:09 часа 586 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Небивал военен парад във Варшава с участието на съюзниците: Сериозен знак към Москва (ВИДЕА)

Полша проведе най-големия си военен парад по случай Деня на полската армия - около 1800 военнослужещи и над 300 военни машини преминаха по улиците на столицата Варшава, а в небето бяха показани изтребители F-16 и F-35. 

Полското Министерство на националната отбрана обяви парада за най-мащабния откакто се отбелязва този празник на 15 август в памет на победата на Полша в битката за Варшава през 1920 г. От ведомството са категорични, че това е най-големият парад в историята на страната по брой на представените превозни средства — над 300 единици сухопътна техника, около 60 летателни апарата, танкове M1 Abrams и Leopard 2, ракетни системи HIMARS, системи за противовъздушна и противоракетна отбрана Patriot, полските самоходни гаубици Krab, бронетранспортьори Rosomak, американските изтребители, за които писахме по-горе, френски изтребители Rafale и хеликоптери AH-64 Apache.

Снимки: Facebook/Ministerstwo Obrony Narodowej

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Морската част на парада пък се проведе в района на Гдиня и Гданск на Балтийско море като в нея участваха над 20 кораба.

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Участието на съюзниците 

В парада участваха военнослужещи от съюзническите държави от НАТО - САЩ, Франция, Литва, Естония, Швеция, Румъния, Канада и Австралия. Най-многобройна бе френската група, включително с военни от Чуждестранния легион. В морската част на парада участваха представители на Естония, Литва и Швеция.

За сравнение парадът през 2023 г., например, включваше около 2000 военнослужещи и 200 единици техника, както и 92 летателни апарата. 

Снимки: Facebook/Ministerstwo Obrony Narodowej

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Полша НАТО полша военен парад полска армия
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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