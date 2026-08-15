"Ти знаеш ли, че имаш страшни очи!" Допамин за 15 август

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.
Ето как се хранят бебета сови в спасителен център за диви животни в Южна Корея. Впрочем тези странни, извънземни жълти очи трудно могат да бъдат забравени:
Бум, бум! Хайде, падай! Допамин за понеделник
This is how rescued baby owls are fed at a rehabilitation center in South Korea— NEXTA (@nexta_tv) August 11, 2026
The chicks are rolled into cones and placed in cups, after which the feeding begins.
Judging by their eyes, they’re clearly shocked by what’s happening. pic.twitter.com/iZ2jVL6Kvh
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