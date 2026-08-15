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"Ти знаеш ли, че имаш страшни очи!" Допамин за 15 август

15 август 2026, 22:30 часа 612 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
"Ти знаеш ли, че имаш страшни очи!" Допамин за 15 август

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.

Ето как се хранят бебета сови в спасителен център за диви животни в Южна Корея. Впрочем тези странни, извънземни жълти очи трудно могат да бъдат забравени:

Бум, бум! Хайде, падай! Допамин за понеделник

 

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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