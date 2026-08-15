ЦСКА направи нещо "недопустимо" в Европа: Фен на "армейците" посочи виновниците в реванша с Макаби

Столичният гранд ЦСКА продължава да мечтае в Лига Европа. "Армейците" си осигуриха място в плейофите на втория по сила европейски турнир, след като преодоляха Макаби Тел Авив. Тимът на Христо Янев победи с 3:0 в първия мач, но срещна сериозни затруднения в реванша. ЦСКА допусна две попадения във вратата си, след което Стефано Сенси запази тима в мача, но само секунди по-късно Фьодор Лапоухов си отбеляза автогол. В крайна сметка "червените" удържаха аванса си и продължиха напред с общ резултат 4:3 след загуба с 1:3 в София.

Виден фен на ЦСКА за трудностите в реванша с Макаби

Трудностите на "армейците" в реванша бяха коментирани от известния привърженик на тима и легенда на българската естрада Здравко Желязков от дует "Ритон". Той не скри разочарованието си в интервюто си пред "Мач Телеграф". Желязков също така сподели притесненията си относно предстоящия сблъсък с ОФИ Крит в плейофите. Накрая той коментира кой според него носи вината за неубедителното представяне на Националния стадион "Васил Левски" и дали подкрепя Христо Янев.

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"Вина за това имат всички"

"Не ми хареса играта. Очаквах нещо много по-различно след една, бих казал, добра игра в първата среща и хубава победа с 3:0 като гост. Сега имах чувството, че гледам някакъв друг отбор. Допуснаха се много грешки. Не съм впечатлен от това, което показаха на терена. Да, най-важното е, че се класираха напред, но сега идва ОФИ Крит. Те са много сериозен съперник. Мисля, че са по-класни от Макаби Тел Авив. Няма да ни е никак лесно. Притеснен съм, защото нещо не върви в играта. Уж се направи силна селекция, но играта не е това, което трябва да бъде. Не мога да си обясня каква е причината."

"Не мисля, че е имало подценяване. Нямаш право да допуснеш такова нещо в Европа. Дори и да е имало леко, след като ти вкараха ранен гол, е редно да ти светне лампата, че няма да е лесно до края. Не видях нужната реакция. Стигна се и до второ попадение. След това ЦСКА върна едно и буквално секунди по-късно отново разликата беше два гола. Няма как да говорим за подценяване, при положение че Макаби играе всяка година в евротурнирите", каза още той, след което подчерта, че остава твърдо зад Христо Янев и вината не е негова, а на всички в клуба: "Да, продължавам да поддържам Христо Янев, но формата на отбора не е впечатляваща. Вина за това имат всички. Може би им липсва мотивация, но в крайна сметка тук играеш в Европа. Не вярвам, че някой може да излезе на терена без мотивация."

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