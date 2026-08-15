Украинската армия разби американската с дронове: Тайните за успеха

Тотален провал за американската армия срещу украински оператори на военни дронове – това е резултатът от учение на полигона на Съвместния многонационален център за бойна подготовка в Бавария. Американците са участвали в ученията с около 3500 войници, а главната им сила е била Трета бронетанкова бригадна бойна група от Първа кавалерийска дивизия. Украинците са участвали с Първи батальон на Четвърти пехотен полк и с войници от 412-та бригада "Немезида", по-точно това са били оператори на дронове, защото "Немезида" е част от Силите за безпилотни системи на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). – ОЩЕ: WSJ: Украински оператори на дронове разгромили американски военни по време на учения в Германия

Бойното учение

Какво е трябвало да направят американците? Според сценария, те трябвало да пробият позиция, държана от украинците. Само че при учебната атака с бронирана техника резултатът е катастрофален за атакуващите, въпреки че те имат системи за електронно заглушаване.

Как украинците спират атаката – тежките бронирани машини биват засичани по-лесно, защото са вдигали много прах. Този прах и голямата топлинна следа са безотказни маркери и е детска игра да бъдат засечени с безпилотни системи. Така разузнавателните дронове на украинската част ги забелязват, после следват удари с FPV дронове и всичко това в рамките на минути. Как се симулират ударите – съответният дрон увисва над дадена машина или я приближава толкова, че съдиите да определят удар, описва Frontline Monitor. Украинците са толкова ефективни, че част от американската техника е трябвало да бъде "съживена", за да продължи учението. Украински оператор е успял да удари 8 бойни машини на пехотата "Брадли" и 4 танка "Ейбрамс" с 20 удара, докато американците са вдигнали 600 дрона в опит да подкрепят атаката и не са успели. Защо обаче резултатът е бил такъв? Украинският опит в дроновете е сравним само с руския – месечно в Украйна се правят по 500 000 по-малки дрона-камикадзе, докато в САЩ програмата Drone Dominance за 1,1 млрд. долара е предвидено да произведе само 200 000 и то до февруари, 2027 година.

В течение на няколко дни американската част е почнала да подобрява представянето си, да използва нови тактики да прикрива бронираните си машини, а е имало и сценарий, при който украински оператори на дронове са помагали в една от атаките.

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Не е за пръв път

През май 2025 г. на естонското учение Hedgehog, събрало над 16 000 военнослужещи от 12 членки на НАТО, украински оператори нанесоха тежки условни загуби на бойна група от няколко хиляди британски и естонски войници, тръгнала в механизирано настъпление. Десетина украинци условно унищожиха 17 бронирани машини и нанесоха 30 удара по други цели за половин ден, а координаторът на безпилотните системи в естонския доброволчески Отбранителен съюз Айвар Ханиоти определи резултатите за силите на НАТО като ужасни: условният противник е извадил от строя два батальона за денонощие, докато атакуващите така и не са достигнали операторите. "Бойната група на НАТО просто се движеше без никаква маскировка, опъваше палатки и подреждаше бронирани машини. Всичко това беше унищожено", разказа участник в учението.

Тогава голяма помощ за представянето на украинците оказа тяхната система "Делта" - НАУЧЕТЕ ЗА НЕЯ: "Всичко беше унищожено": Украински части победили категорично НАТО в учение с дронове (ВИДЕО)

Изводът от учението в Бавария: След украинския урок сега, ако при следващото учение пак загубите на НАТО са толкова големи, тогава вече ще трябва да се обърне внимание на структурен проблем. Ако ли не, това ще значи, че вече има решения бронираната техника да продължава да се използва ефективно за големи военни маневри, с които да се печелят победи на бойното поле. Неслучайно обаче Русия вече буквално пуска по 1-2 войници едновременно напред – защото срещу дроновете истинско ефективно средство, което да не води до загуби, няма:

💥 One russian battalion — gone.



The 79th Air Assault Brigade of the 7th Rapid Response Corps has released rare combat footage from the Oleksandrivka axis.



☠️ Nearly 500 russian troops have been killed or put out of action — effectively wiping out an entire Russian battalion.… pic.twitter.com/TpvVtxl6BJ — 7th Rapid Response Corps of AAF (@7corpsDSHV) July 18, 2026