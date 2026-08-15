Истинското "проклятие" на мумиите: Учени с шокиращо предупреждение

Учени, открили истинско "проклятие" на мумиите, предупреждават колекционерите и пощенските работници за смъртоносни рискове, пише британския в. "Гардиън". Древни останки, продавани чрез социални медии, търгове и онлайн магазини, може да са замърсени с опасни микроорганизми и токсични консерванти като арсен, живак и олово, предупреждават авторите на специално проучване.

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Учени от университета Стафордшир и техни колеги са разгледали 128 онлайн обяви и са установили, че повече от половината от обявените за продажба артикули са глави, много от които показват ясни признаци на биоразрушение. Освен това продавачите не предоставят инструкции за безопасност и често изпращат мумифицирани човешки останки по обикновена поща.

Нарастващата търговия с части от телата на мумиите, както отбелязват изследователите, представлява заплаха не само за купувачите, но и за куриерите, шофьорите и митническите служители, които могат да вдишват спори на мухъл. Спорите на аспергила, които се разпространяват във въздуха по време на транспортиране или при отваряне на опаковката, могат да причинят тежки белодробни инфекции.

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Учените смятат, че тези спори са причина за смъртта на 10 от 12-те реставратори, отворили гробницата на крал Казимир IV през 70-те години на миналия век, и може би са допринесли за смъртта на лорд Карнарвън, който финансира разкопките на гробницата на Тутанкамон в Египет. Внезапната му смърт през 1923 г. поражда мита за „проклятието на фараоните“. Както подчертават авторите, истинската опасност не е мистична, а се обяснява с биологията и химията.