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Лудогорец изнесе лекция на Ботев Пловдив и продължава без грешка в Първа лига

15 август 2026, 23:12 часа 334 прочитания 0 коментара
Снимка: Официална фейсбук страница на Ботев Пловдив
Лудогорец изнесе лекция на Ботев Пловдив и продължава без грешка в Първа лига

Отборът на Лудогорец постигна категорична победа над Ботев Пловдив. "Орлите" надделяха с 2:0 в мач от петия кръг на Първа лига. Въпреки че успехът бе само с два гола, разградчани доминираха през голяма част от срещата и пропуснаха редица възможности да направят разликата по-убедителна. И двете попадения паднаха през първото полувреме. Така тимът на Томас Райс оглави класирането с 15 точки.

Лудогорец продължава отличната си серия в Първа лига

"Орлите" започнаха много активно и можеха да открият резултат само секунди след началото на двубоя, но стражът на "канарчетата" Даниел Наумов се справи с удар на Бърнард Текпетей. Ботев отговори с опит на Самуел Калу в 4-ата минута, който попадна в обсега на Хендрик Бонман. Само 180 секунди Алберто Салидо не успя да изведе Лудогорец напред, тъй като стреля право в дясната греда. В 32-а минута логично се случи и домакините поведоха. Текпетей направи отлично двойно подаване със Симеон Шишков, след което центрира, а Тимъти Ауани засече топката в собствената си мрежа. Само 120 секунди по-късно Лудогорец удари за втори път. Руан Секо завърши по отличен начин, след като преодоля Ауани и Наумов. В самия край на първата част Ивайло Чочев пропусна много добра възможност да направи аванса на разградчани класически. Така Лудогорец се оттегли на почивката с два гола преднина.

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Лудогорец Ботев Пловдив 2026

Пловдивчани излязоха на почивката в търсене на гол, но така и не намериха пътя към вратата на Бонман, въпреки че в началото имаха две опасни положения. После футболистите на Лудогорец си върнаха контрола и продължиха да пробват реакциите на Наумов. Двайсетина минути преди края единствено невероятната намеса на стража на "канарчетата" спаси Ботев от трети гол. В последните моменти от двубоя гостите наложиха натиск, но той не даде желания резултат. Така "орлите" продължиха отличната си серия в родния елит. 

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Ботев Пловдив лудогорец Първа лига
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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