17 октомври 2025, 11:13 часа 243 прочитания 0 коментара
Лодка с мигранти се разби в скалите, има жертви

Най-малко двама души са загинали, а 10 са ранени, след като лодка, превозваща нелегални мигранти, се разби снощи в скалист бряг в северозападната част на гръцкия егейския остров Хиос, съобщиха местните медии.

Властите са спасили 17 души от плавателния съд. Ранените са откарани в болница на Хиос за лечение. Няма информация за състоянието им, отбелязва гръцкото издание „Катимерини“

Не е известно дали има изчезнали хора.

Спасиана Кирилова
