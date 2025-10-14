Войната в Украйна:

14 октомври 2025, 10:58 часа 302 прочитания 0 коментара
В надуваема лодка: Двама загинали и 19 спасени мигранти край Родос

Двама души загинаха, а 19 бяха спасени от надуваема лодка по време на операция на гръцката брегова охрана край северния бряг на Родос, в източната част на Егейско море.

Властите заявиха, че телата са на мъж и дете, съобщи в. „Катимерини“, цитиран от БГНЕС.

Спасените мигранти бяха транспортирани безопасно до пристанището на Родос, където им беше оказана първа помощ.

Спасиана Кирилова
