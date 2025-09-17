Безредици с мигранти бушуват на остров Крит

Безредици са възникнали тази нощ в център за временно настаняване на мигранти в района на град Хания на гръцкия остров Крит, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“. По информация на гръцката обществена телевизия ERT вълненията са започнали, когато някои мигранти са поискали да напуснат, докато други източници посочват, че сблъсъците са били предизвикани от спорове за храна, отбелязва „Катимерини“.

По време на инцидентите части от съоръжението са били повредени, като се твърди, че лица са демонтирали главното електрическо табло и са премахнали вентилационни решетки. Бреговата охрана и полицейските части са се намесили, за да възстановят реда в центъра за временно настаняване.

След напускането на 166 души предната нощ, в центъра остават настанени общо 1013 мигранти, информира „Катимерини“.

