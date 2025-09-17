Войната в Украйна:

Безредици с мигранти бушуват на остров Крит

17 септември 2025, 12:21 часа 285 прочитания 0 коментара
Безредици с мигранти бушуват на остров Крит

Безредици са възникнали тази нощ в център за временно настаняване на мигранти в района на град Хания на гръцкия остров Крит, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“. По информация на гръцката обществена телевизия ERT вълненията са започнали, когато някои мигранти са поискали да напуснат, докато други източници посочват, че сблъсъците са били предизвикани от спорове за храна, отбелязва „Катимерини“.

Още: В Гърция туристи се опитаха сами да спрат лодка с мигранти (ВИДЕО)

По време на инцидентите части от съоръжението са били повредени, като се твърди, че лица са демонтирали главното електрическо табло и са премахнали вентилационни решетки. Бреговата охрана и полицейските части са се намесили, за да възстановят реда в центъра за временно настаняване.

След напускането на 166 души предната нощ, в центъра остават настанени общо 1013 мигранти, информира „Катимерини“.

Само за ден: 120 нелегални мигранти хванати в Турция

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Гърция Крит нелегални мигранти информация 2025
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес