Руският диригент Валерий Гергиев, приятел на диктатора Владимир Путин и собственик на обширно портфолио от недвижими имоти в Италия, осъди град Милано и загуби. Музикантът, който е бил главен диригент на Мюнхенската филхармония и ръководител на Лондонския симфоничен оркестър, притежава исторически сгради, имения, земи, и вили, чиято стойност се оценява на около 150 милиона евро. 72-годишният Гергиев дължи немалка част от богатството си на японската художничка Йоко Нагае.

Японска художничка остави на Гергиев солидно богатство

Тя беше филантроп и ревностен почитател на диригента. Нагае, която почина през 2015 г., печели стипендия за изучаване на арфа във Венеция през 1960 г. и е забелязана от богатия милански фармацевтичен индустриалец Ренцо Чешина (с 30 години по-възрастен), който се жени за нея през 1977 г. С наследството на Чешина японката подкрепя художници и музиканти в продължение на години и преживява буря от съдебни дела с другите наследници.

Факт е, че Нагае в крайна сметка оставя на своя любим Гергиев някои от най-луксозните сгради в Милано, които по-късно са пуснати на пазара, и над 20 000 квадратни метра имоти. Сред тях е земята между Виа Рубатино и Виа Чадути ди Маркинеле в крайните източни предградия на Милано, която с Плана за земеползване от 2019 г. общината превърна от земя за застрояване в „земеделска и зелена екологична зона“.

Съдебната битка

Гергиев беше много коментиран през 2022 г., защото, докато бе част от "Ла Скала", отказа да се дистанцира от руската инвазия в Украйна. Кметът Бепе Сала обясни: "Не поисках от него да се отрече от думите си. Поисках да каже "не" на войната".

Пропутинският диригент предпочете да мълчи и да напусне града. Адвокатите му обаче вече бяха започнали битката си срещу кметството на Милано. Те твърдяха, че земята, собственост на маестрото, няма селскостопанска стойност и сега е заобиколена от индустриални сгради и жилищни комплекси, поради което той трябва да запази правата си за застрояване.

Административният съд в Милано обаче отхвърли жалбата в решение, постановено на 3 ноември. Съдиите признаха пълната свобода на действие на общината, като поясниха, че решението да се защити зоната от ново застрояване е „логично и в съответствие с целите за намаляване на потреблението на земя“.

Според закона собствениците на земя не могат да изискват тя да остане за застрояване. Нито пък има значение различното използване на съседните зони в община Сеграте. „Всяка единица запазва своята автономия в планирането“, гласи решението на съда, цитирано от Corriere della Sera.

Собственици на прокремълски медии имат луксозни вили в Италия

🇮🇹 Classic: Owners of pro-Kremlin media caught with luxury villas in Italy



An investigation by Agents of War revealed that the owners of Kremlin-loyal outlets are living large in Europe — despite their loud talk about “patriotism” and support for the war in Ukraine.



👉 Artyom… pic.twitter.com/SYYvq0s7R4 — NEXTA (@nexta_tv) November 7, 2025

Междувременно излезе много интересно разследване на Agents of War, което разкри, че собственици на медии, лоялни към Кремъл, живеят разкошно в така наречения от тях "гнил" Запад. Въпреки гръмките си изказвания за „патриотизъм“, подкрепа за войната в Украйна и словесни атаки срещу Европа, лицемерието им се простира до имения и вили на континента.

Артьом Биков, който е собственик на URA.ru, например притежава вила в Пиемонт (Италия) на стойност около 2 милиона евро.

Виталий Богданов, шеф на Multimedia Holding, има имение във Форте дей Марми, един от най-ексклузивните курорти в Тоскана (Италия), на стойност около 10 милиона евро.

И двамата играят активна роля в руската пропаганда, но, както се оказва, предпочитат да пазят „руското величие“ на сигурно място под италианското слънце.