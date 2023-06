Украинците избиха стотици руски войници заради руски командващ: Руски източници полудяха

Според информацията, украинците са успели да ударят с HIMARS една от руските дивизии, която е била предвидена за офанзивни операции в Луганска област. А причината за това е, че над два часа войниците били строени на плаца и чакали командира на дивизията да ги надъха с вдъхновяваща реч.

Кой е командирът? Според каналите, свързвани с "Вагнер", това е генерал Ахмедов. Заедно с генерал Рустам Мурадов той беше отговорен за огромното руско крушение при Угледар: ВИДЕО: Руски разгром при Угледар накара руски източник да кълне на "идиоти". В началото на април, 2023 година се появи информация, че Мурадов е освободен от поста командващ на Източното военно окръжие, както и коментар, че е "луд идиот" и това е причината да бъде освободен.

В препратката на GreyZone за сегашния удар се говори за поне 100 убити руски войници и за още толкова раннеи. А в тази на "Рибар" има призив комадващият, отговорен за това, да бъде разстрелян.

Украински данни: HIMARS е унищожил около 200 руски войници в хотел в Луганск

Russian sources say that the HIMARS strike that led to hundreds of casualties near Kreminna, it took place earlier today. Involved was the 20th Army and its general, Sukhrab "If they die, they die" Akhmedov, known for last year's Vuhledar kamikaze charge. The Delimkhanov incident… pic.twitter.com/MgQTuk0mJ1