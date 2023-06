Кадиров дава възнаграждение на украинското разузнаване за информация къде е дясната му ръка Делимханов

Самият аз по никакъв начин не мога да се свържа с Адам Делимханов, телефонът му е недостъпен, оплака се Кадиров.

"Моля украинското разузнаване да даде информация на кое точно място и по какви позиции има удар, за да мога да намеря скъпия си БРАТ. Обещавам щедро възнаграждение и много моля за съдействие", написа Кадиров.

Че е имало удар на украинското разузнавателно звено "Бандерлоги" по кортежа на Делимханов, който се е придвижвал в Приморск, Запорожка област, стана ясно по-рано днес. Разпространява се информация, че Делихманов, известен и като личният палач на Кадиров, е загинал заедно с някои от хората си. За това писа украинският военен Кирил Сазонов като добави, че 12 хеликоптера са пристигнали на мястото на удара и са извозили ранените и мъртвите.

Същевременно обаче в руски телеграм канали излезе информация, че Вячеслав Володин, председател на Федералния съвет на Държавната дума, бил разговарял с Делихманов и той бил ранен, но жив. Подобно съобщение публикува каналът Zvezdanews като се позова на пресслужбата на Държавната дума и на пресслужбата на Либерално-демократическата партия на Русия. Но любопитното е, че от Държавната дума заявиха малко по-късно, че не са предоставяли такава информация и не са разговаряли с журналисти на телевизионния канал "Звезда". Сега съобщението на канала им е променено като те цитират парламентарния журналист Мадина Шавлохова, която била съобщила за раняването на Делимханов.

Същевременно правят впечатление разнопосочни изявления на командира на специалните части "Ахмат" Апти Алаудинов. След като в 12:23 ч. пред ТАСС той заяви, че Делимханов е жив и се намира в Чечня („Всичко това са фалшификати. Адам Султанович е най-жив от всички живи и сега е в републиката"), в 12:50 ч. той написа следното съобщение в телеграм канала си, напълно противоречащо на първото - "Получи се заповед от Рамзан Ахматович Кадиров да го намерим (Делихманов) по всякакъв начин и да го изведем оттам, независимо от цената. (...) Ще изпълним тази заповед еднозначно." От което стана недвусмислено ясно, че обкръжението на Рамзан Кадиров е в пълно неведение какво се е случило и връзка с Делихманов липсва.

Интересно съобщение има и в канала ВЧК-ОГПУ, който, позовавайки се на източник, пише, че чеченският командир е "относително жив", но естествено вече не е на мястото на удара, а е извозен оттам. Както и че се предполага, че местонахождението му е било разкрито на украинците не от кого да е, а от наемниците на Евгений Пригожин от ЧВК "Вагнер".

Че това е направено от хората на Пригожин има и друго съобщение - на бившия командир на 72-ра бригада Роман Веневитин, който заяви, че координатите на Делимханов са изтекли от бойци на ЧВК "Вагнер". По думите му Делимханов е тежко ранен, а загубите сред кадировците са значителни (Кирил Сазонов говори за 200 жертви).

