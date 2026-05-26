Мадяр намалява заплатите на управляващите, ще взима наполовина на Орбан

26 май 2026, 23:27 часа 456 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Унгарският премиер Петер Мадяр обяви планове за сериозно намаляване на заплатите на висшите държавни служители, включително и на собственото си възнаграждение, което ще бъде под половината от това на предшественика му Виктор Орбан, съобщи TVP World. Мадяр, който положи клетва като министър-председател по-рано този месец, представи мерките като част от по-широка програма за реформи и борба с политическата корупция и шуробаджанащината, натрупани през 16-годишното управление на Орбан. На парламентарните избори през април партията на Мадяр „Тиса“ постигна убедителна победа и сложи край на дългогодишното управление на Орбан.

В интервю за държавната телевизия RTL новият премиер заяви, че месечната му брутна заплата ще бъде 3,8 милиона форинта (около 10 600 евро), докато последното възнаграждение на Орбан като премиер е било 7,8 милиона форинта (около 21 600 евро). Очаква се намаленията да засегнат и ръководителите на държавни компании, както и членовете на надзорни и консултативни съвети, съобщава унгарското издание Hungary Daily News.

Новото унгарско правителство планира също така да ограничи парламентарните разходи за гориво, настаняване и персонал до под 5 милиона форинта (около 13 900 евро) месечно. Според Мадяр реформите целят да наложат „сдържаност и смирение“ сред управляващите и да покажат, че политиката не трябва да бъде средство за лично обогатяване. „Има значение какъв пример даваме на унгарския народ и на света“, заяви той. Премиерът изчисли, че мерките могат да донесат икономии в размер на до 50 милиарда форинта (около 139 милиона евро).

Елін Димитров
