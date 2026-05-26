С три дивизии и 60 000 военни: НАТО ще възпира Русия на Източния фланг

НАТО ще засили отбраната на източния си фланг с нова структура, която би улеснила бързото разполагане на сили в Латвия и Естония в случай на война с Русия. Това съобщиха двама източници, запознати с въпроса, пред Ройтерс. В момента силите на НАТО в трите балтийски държави, както и в Северна Полша, са под командването на един многонационален щаб в полския град Шчечин. Планираната промяна подчертава стратегическото значение на балтийските страни, които са във фокуса на вниманието след руската инвазия в Украйна.

Оперативни детайли и стратегическо значение

Назначаването на втори корпус за региона ще позволи на НАТО да вкара „маса с бързи темпове“, както го определи един военен служител, като по този начин се справи с ограничената стратегическа дълбочина и уязвимост на региона. Когато е напълно оперативно действащ, армейският корпус обикновено командва три дивизии или 40 000 до 60 000 войници. В мирно време той обикновено съществува само като рамкова командна структура, със специализирани функции като артилерия, противовъздушна отбрана и медици, за да се позволи бързо разполагане на войски, когато е необходимо.

Ролята на Германия и Холандия в отбраната на Балтийско море

Германия и Холандия, в координация с НАТО, постигнаха споразумение да насочат германо-холандския корпус, базиран в германския град Мюнстер, към отбраната на Латвия и Естония, съобщиха военни източници пред Ройтерс във вторник. Европейските съюзници поемат повече отговорност за собствената си сигурност на фона на остри критики от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп, който наскоро обвини европейските членове на НАТО в липса на подкрепа във войната с Иран и обяви, че Вашингтон ще изтегли 5000 американски войници от Германия. Заедно с други партньори, Германия и Нидерландия сега ще изградят тези сили, съобщиха източниците.

Изпълнение и неясноти

Не беше ясно веднага кога решението ще влезе в сила и колко войници ще попаднат под командването на новото щабно звено в евентуален конфликт. Холандското министерство на отбраната заяви, че задачата на корпуса „в момента се доразработва“ и отказа да даде подробности. Германското министерство на отбраната отказа коментар, позовавайки се на продължаващите усилия за координация с НАТО. НАТО заяви, че ще отговори по-късно.

Регионално напрежение и руски отговор

Представители на НАТО от години предупреждават за нарастваща заплаха от Русия, която според тях би могла да предприеме мащабно нападение срещу съюзническа територия още през 2029 г. Москва отрича агресивните намерения и обвинява алианса в разпалване на напрежението чрез разширяване в съседна територия.

