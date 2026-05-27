НА ЖИВО: Ормузкият проток трябва да бъде отворен по един или друг начин, обяви Рубио

На 28 февруари 2026 г. Израел нанесе "превантивен удар" срещу Иран, а Съединените щати също се включиха. Ударите бяха насочени срещу "иранския апарат за сигурност". Сред целите досега бяха Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. Според американския президент Доналд Тръмп целта е да се унищожи цялата ракетна програма на Иран и да се разградят напълно Военноморските сили на страната. Около 22:30 часа българско време на 28 февруари американски и израелски източници обявиха, че аятолах Али Хаменей е убит при атаките.

Ормузкият проток трябва да бъде отворен по един или друг начин. Това заяви американският държавен секретар Марко Рубио, който коментира ударите на САЩ по ирански цели снощи, съобщиха световните агенциия, цитирани от БТА. Той добави, че свободното преминаване през стратегическия воден път е от ключово значение за международната сигурност. Рубио посочи, че въпреки последните удари срещу ирански ракетни обекти, споразумение с Техеран остава възможно през следващите дни. По думите му преговорите, проведени в Катар, напредват, но "формулировката на текста" може да отнеме още време. Американците са стреляли и по ирански плавателни съдове, тръгнали да минират пролива - това обаче е станало над 48 часа преди в малките часове на тази нощ да се появи информацията за това.