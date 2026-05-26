Председателят на руския парламент заплаши "учтиво" Мъск заради Starlink (ВИДЕО)

Председателят на Думата (долнара камара на руския парламент Вячеслав Володин заяви, че сателитите на Илон Мъск се използват от Украйна "за да убиват деца" и каза, че милиардерът "трябва да разбере това", защото "за такива престъпления няма давност". "Всичко това може да доведе дотам да използваме оръжия, които няма да оставят следа от никого", заплаши Володин. Той не пропусна "да се разпени" как "киевският престъпен режим" атакувал деца с дронове - явно визирайки Старобелск, където лично назначеният от режима на руския диктатор Владимир Путин "губернатор" Леонид Пасечник публикува списък с жертви и няма никой, който да не е пълнолетен - младежи, но на 18 години и повече, с изключение на 16-годишно момиче, водещо се по времето на публикуване на списъка за изчезнало - НАУЧЕТЕ ОЩЕ: Дания унизи Русия в ООН за удара срещу "деца" в Старобелск: Искаме да проверим дали лъжете

Беларуската опозиционна медия NEXTA "преведе" думите на Володин - или изключвате Starlink, или ще унищожим ... защо не целия свят. "Какво друго трябва да направи Мъск? Може би лично да се извини и на Държавната дума", добави беларуската медия, докато Володин каканижеше как използването на Starlink от Украйна не отговаряло "на уважавания облик" на Мъск.

🤡 Russia’s State Duma has given Elon Musk a choice: either cut off Starlink for Ukraine — or Russia will “leave no trace of anyone”



State Duma chairman Vyacheslav Volodin claimed Elon Musk’s satellites are allegedly being used by Ukraine “to kill children” and said the… pic.twitter.com/R6KXpqX3QP — NEXTA (@nexta_tv) May 26, 2026

Припомняме, че Мъск най-после тази година спря терминалите на Starlink, които Русия използваше на фронта в Украйна и това нанесе сериозен удар на руската армия що се отнася до комуникациите ѝ и насочването на дронове. Стигна се дотам, че украинската армия си върна 400 квадратни километра украинска земя, завладяна от руснаците северно от Гуляйполе, Запорожка област, в Олександриевското направление - Още: Военното разузнаване на САЩ към Конгреса: Украйна си върна окупирани земи за пръв път от 2023 г.

Иначе Володин не беше единственият, който днес сипе заплахи - и дори не е най-запомнящият се от кремълските подобия на хора, ВИЖТЕ: Медведев заплаши ЕС в Киев: Ще поокастрим европейски дипломати