Пратиха Никола Цолов в девета глуха във Формула 2 - отписаха го за титлата с лека ръка

Младата надежда на България в моторните спортове Никола Цолов изпрати кошмарен уикенд във Формула 2, в който на два пъти стана жертва на наказания от стюардите. Българският лъв, който влезе в Гран при на Монреал като временен водач в генералното класиране при пилотите, бе жестоко порязан от FIA и загуби водачеството си, като падна до третото място. А спортните букмейкъри сякаш избързаха да го отпишат от битката за титлата...

Цолов е най-бързият пилот във Формула 2, а му дават малки шансове за титлата

Уикендът за Цолов в Канада започна по фантастичен начин, като той показа, че е най-бързият пилот във Формула 2 - с отлични резултати на пистата. Всъщност именно това е водещ фактор за всички специалисти във Формула 1, които търсят потенциални кандидати да пилотират в отборите им. В състезанията обаче Никола трябваше да претърпи две поредни разочарования. Първото дойде в спринта, където стана пети, но му отнеха точките. Същото се повтори и в основното състезание.

Никола е трети в генералното класиране при пилотите, но има достатъчно време да обърне сезона

Така Никола записа две нули от двата старта и остана с досегашните си 35 точки в генералното класиране при пилотите. Това го нарежда на трето място - на едно точка зад Рафаел Камара и на 22 точки от лидера Габриеле Мини. Странно или не, Цолов, който от началото на сезона записа победи в основното състезание в Мелбърн и в спринта в Маями, изведнъж се срина като коефициент да спечели Формула 2.

Справка на Actualno.com показа, че един от водещите спортни букмейкъри дава едва 7.00 коефициент на Цолов да спечели Формула 2, въпреки че е най-бързият пилот, а и до края на сезона остават още осем състезателни уикенда. Фаворит на букмейкъра е Рафаел Камара, който понастоящем е втори в генералното класиране. Неговата ставка за генерална победа във Формула 2 е 2.66. Това е и най-голямата конкуренция на Цолов за първото място. А временният водач при пилотите Габриеле Мини е с коефициент 3.75.

Самият Цолов бе изключително разочарован след събитията в Канада, като заяви, че се чувства "предаден" от стюардите. Той не смята за справедливи наказанията му, както и тези за неговите конкуренти. Никола бе най-сериозно ощетен в основното състезание, тъй като бе ударен отзад и се завъртя на пистата, което го върна най-отзад на колоната. Той успя да се пребори със зъби и нокти за петото място, но накрая получи наказание и точките му бяха отнети.

