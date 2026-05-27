За Деня на независимостта: Опозицията в Грузия излезе на многохиляден митинг (ВИДЕО)

Опозиционен марш към парламента организира опозицията в Грузия. Повод за демонстрацията е Денят на независимостта на страната.
🇬🇪 An opposition march toward parliament is taking place in Tbilisi on Georgia’s Independence Day— NEXTA (@nexta_tv) May 26, 2026
Thousands of people gathered on Rustaveli Avenue despite authorities refusing to approve the rally. Police forces have been deployed around the parliament building: some officers…
Хиляди хора се събраха на булевард „Руставели“, въпреки че властите отказаха да одобрят митинга. Полицейски сили са разположени около сградата на парламента: някои офицери са локализирани зад портите, докато други – с покрити лица – укрепват металните барикади. На опозицията беше забранено да издига сцена и да монтира оборудване за демонстрацията.