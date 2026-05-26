Чехия пусна без обвинения руския висш духовник, заловен със забранени вещества в колата

Митрополит Иларион и шофьорът му бяха освободени в Чехия без да им бъдат повдигнати обвинения. Те бяха задържани с „бяло вещество“ в багажника, за което експертизата потвърди, че е забранено. „Те бяха освободени без никакви допълнителни ограничения: без гаранция, подписка, забрана за напускане на страната или други процесуални задължения. При това, както стана известно, експертизата потвърди, че веществото, открито в автомобила, се отнася към забранените вещества. Разследването по случая, според информацията от чешката страна, ще продължи“, се казва в телеграм канала на духовника.

Защитата на митрополит Иларион подчертава, че няма отговор на въпросите „как тези предмети са се озовали в автомобила“ и относно обстоятелствата около „анонимното съобщение, въз основа на което е бил спрян автомобилът“. „Митрополит Иларион категорично отхвърля каквато и да е причастност към незаконно съхранение или превоз на забранени вещества. Защитата ще настоява за пълна проверка на всички обстоятелства около случилото се“, се казва в съобщението в телеграм канала на Иларион.

Близкият до руския патриарх Кирил митрополит Иларион беше задържан на 24 май. Чешката полиция откри в багажника на колата му контейнери „с вещество с бял цвят“. Адвокатът на митрополита заяви, че полицията е спряла автомобила на служителя на Руската православна църква въз основа на „анонимно съобщение“. В Министерството на външните работи на Русия действията на чешката полиция бяха определени като опит за „очерняне на православието“.

Митрополит Иларион със светско име Григорий Алфеев от 2009 г. заемаше длъжността председател на Отдела за външни църковни връзки на Московската патриаршия, а от 2022 г. Е управител на Будапещенско-унгарската епархия. По-късно той е бил изпратен да служи в храма на Руската православна църква в Карлови Вари. Това се е случило след обвинения в сексуален тормоз срещу послушника Георги Сузуки, които са се случили в Унгария. Иларион е наричал думите на Сузуки клевета и е твърдял, че е станал жертва на изнудване.

Митрополитът има унгарско гражданство и, както твърдеше „Новая газета Европа“, е приятел с бившия премиер на Унгария Виктор Орбан, а също така притежава имение край Будапеща на стойност над 2 млн. евро и вила на брега на Женевското езеро във Франция. Унгарското издание VSquare пише за връзките на Иларион с руските специални служби.

Руското МВнР вече поиска Иларион да бъде освободен - а новината за задържането му идва точно когато руският диктатор Владимир Путин подписа закон, че може да използва руската армия за защита на арестувани и осъдени в чужбина руснаци.