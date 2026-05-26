Когато изглеждаше, че няма спасение за Григор - появи се "спасителят", който да преобърне целия му сезон

Най-добрият български тенисист Григор Димитров преминава през най-трудния сезон в кариерата си. Хасковлията има 11 загуби и само 2 победи от началото на 2026 година, като това се дължи на загубения игрови ритъм след дълга пауза. Гришо се контузи тежко през миналото лято, когато скъса гръден мускул, а възстановяването отне половин година. И до днес Димитров не намира път към познатото равнище на игра, но се появи надежда, че сезонът му може да бъде спасен.

Григор най-после ще работи с доказан треньор, който го изведе до върховете в тениса

Преди часове стана ясна новината, че Григор Димитров отново ще работи с Джейми Делгадо. Това е изключително важен и повратен момент за Григор, тъй като именно Делгадо бе човекът, който успя да възроди кариерата му преди години. Двамата се разделиха в края на 2025 година, като остана впечатление, че това се е случило по желание на британския треньор, който малко по-късно започна работа с тенис ракета номер 1 на Великобритания Джак Дрейпър.

Джейми Делгадо върна Гришо до топ 10 на световния тенис

И Дрейпър обаче минава през труден период, като се контузи, а сега Делгадо отпадна от щаба му и бе заменен от Анди Мъри. Така британският специалист отново е свободен и отворен за работа, като изглежда, че с Димитров са запазили добри отношения и са готови отново да работят заедно. През годините Делгадо показа, че може да работи отлично с Димитров, като успя да го върне до топ 10 на света, както и до няколко финала, включително и спечелване на титла.

Ключовият месец до Уимбълдън, в който Димитров и Делгадо могат да обърнат сезона

За Димитров и Делгадо обаче трудното тепърва започва, тъй като се намират в разгара на сезона и трябва да намерят начин и да тренират, но и да играят активно, за да се натрупа игрови опит. Димитров почти не успява да влезе в серия от мачове, тъй като отпада на всеки турнир още в началото, включително на Чалънджър надпревари. Първата задача пред възобновения тандем ще бъде точно това - да се намери постоянство в резултатите.

И макар Ролан Гарос да е все още в разгара си, следващият турнир от Големия шлем вече чука на вратата. Уимбълдън ще се проведе в края на юни и началото на юли. Това означава, че Григор има 1 месец на разположение за подготовка за сезона на трева, като се предполага, че ще участва и на друг тревен турнир преди надпреварата в Ол Ингланд Клъб.

