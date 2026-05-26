Медведев заплаши ЕС в Киев: Ще поокастрим европейски дипломати

26 май 2026, 18:34 часа
"ЕС заяви, че ще запази дипломатическото си присъствие в Киев непроменено, въпреки предупрежденията на Русия. Е, очевидно имат излишни дипломати и трябва да намалим броя на персонала". Това дословно написа в официалния си профил в социалната мрежа "Х" бившият руски президент и премиер Дмитрий Медведев, който сега е зам.-секретар на Съвета за сигурност на Руската федерация. Коментарът на Медведев касае реакцията на ЕС на заканата на Русия да почне систематично да бомбардира Киев - руснаците предупредиха всички чуждестранни дипломатически представителства в украинската столица да евакуират персонала си - ОЩЕ: "Дойде точка на пречупване": Почваме да бомбардираме "центровете за вземане на решения" в Киев - закана от Русия

Реакцията от европейска страна на заплахата обаче беше категорична - че мисията на Съюза няма да прави нещо извън обичайното, което и сега прави. От американска страна положението е същото - държавният секретар на САЩ Марко Рубио припомни, че заради войната, подпалена от руския диктатор Владимир Путин, Киев е опасен град от доста време - ОЩЕ: САЩ отговориха на Русия за предупреждението американското посолство в Киев да си ходи

Медведев, особено откакто почна пълномащабната война в Украйна, безспорно е "устатото" полудипломатическо оръжие на Кремъл, като грубиянският му език преминава всякакви граници. Той обаче отчетливо използва "Х" само когато посланието трябва да е за западната публика - иначе "действа" в Телеграм.

Иначе в неговия тон се изказаха председателят на Думата Вячеслав Володин и все още председателят на военната комисия на Думата Андрей Картаполов. Според Володин, Русия можела да използва оръжия, които "да не оставят следа от никого", ако продължавали "атаките срещу деца" - разбира се, няма и дума за безбройните руски атаки и зверства срещу цивилни, като се почне от Буча, та се стигне до руската въздушна атака от 23-24 май срещу Киев. И по-долу - снимки от руски удар срещу мисия на ООН и складове с хуманитарна помощ, с храна, в Днипро. Картаполов пък каза в интервю за вестника на Думата, че нямало смисъл да се удря украинското президентство, защото Володимир Зеленски не е там - той бил "в бункер". Интересно къде ли Путин и защо не е ходил трицифрен брой дни вече някъде в Русия извън Москва, след като Зеленски отиде до Купянск, а миналата седмица се появи и в Суми, където напрежението е високо заради очаквания беларуската армия да влезе във войната? Отделно, Картаполов изключи и Върховната рада - украинските депутати не командвали украинската армия и не вземали решения какво да се удря - ОЩЕ: Председателят на руския парламент заплаши "учтиво" Мъск заради Starlink (ВИДЕО)

Ивайло Ачев
