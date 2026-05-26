Отдалечаване от руската орбита: Армения подписа редица документи за стратегическо партньорство със САЩ (ВИДЕО)

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио и министърът на външните работи на Армения Мирзоян подписаха Харта за всеобхватно стратегическо партньорство. Страните подписаха и рамково споразумение за стратегическо сътрудничество в рамките на проекта „Пътят на Тръмп за международно процъфтяване“ (TRIPP) и рамков меморандум за осигуряване на доставки на минерали и редки полезни изкопаеми.

„Всеобхватните стратегически отношения между Армения и САЩ днес са по-здрави от всякога. Преминахме към безпрецедентен етап, като се има предвид развитието на нашата програма. Всички споразумения, които бяха постигнати днес и ще бъдат изпълнени „на място“, са изгодни за Армения и ще отворят безпрецедентни възможности за нашата страна“, заяви Мирзоян.

Кремъл плаши с цените на руския газ

Кремъл вече предупреди, че Ереван може да загуби преференциалната цена на руския газ, ако продължи да се отдалечава от интеграцията с Русия и търси по-тесни връзки с ЕС. Предупреждението дойде преди посещение на държавния секретар на САЩ Марко Рубио.

Армения е член на ръководен от Русия икономически съюз и е силно зависима от Москва за енергийните си доставки. През последните години обаче Ереван търси по-тесни връзки с Европейския съюз, включително чрез приемането на закон миналата година за започване на процес по присъединяване към блока. „Има много, много привлекателна и повече от преференциална цена за руския газ“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред журналисти, попитан за отношенията с Армения. „Но, разбира се, такива условия не са достъпни за участниците в други интеграционни формати. Там ценовата структура е съвсем различна. Тя е пазарна“, добави той.

Ереван уверява, че не иска разрив с Москва

Арменският външен министър Арарат Мирзоян заяви, че Армения няма интерес да прекъсва политическите и икономическите си връзки с Русия. „Искаме и ще се стремим да запазим и задълбочим нормалните си отношения“, цитира го руската информационна агенция „Интерфакс“ пред журналисти в Ереван в понеделник.

Във вторник Рубио трябва да посети Армения за разговори с Мирзоян, съобщи Държавният департамент на САЩ на сайта си. Двамата планират да присъстват и на церемония по подписване на меморандум за разбирателство, но не бяха предоставени повече подробности.

Отношенията между Русия и Армения се обтегнаха след Нагорни Карабах

Връзките между Русия и Армения, където са разположени няколко руски военни бази, стават все по-напрегнати, след като Азербайджан си върна със сила отцепилия се регион Нагорни Карабах през септември 2023 г. Това се случи въпреки присъствието на руски миротворци.

Руският президент Владимир Путин повдигна въпроса за цената на газа на среща с арменския премиер Никол Пашинян през април. По думите му Ереван плаща 177,50 долара за 1000 куб. метра газ от Русия, докато в Европа същото количество би струвало над 600 долара. „Разликата е огромна“, каза Путин.

На 9 май руският лидер заяви пред журналисти, че би било „логично“ Армения да проведе референдум за европейските си стремежи. Армения ще проведе парламентарни избори през юни, на които партията на Пашинян ще се изправи срещу редица опозиционни формации, много от които са проруски.