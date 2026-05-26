Последният залог на Путин: Сплашва Тръмп, защото не може да уплаши украинците

Владимир Путин няма никаква власт над украинското правителство или армия затова се опитва да сплашва... Тръмп. Пришпорва го да окаже натиск върху президента Володимир Зеленски, защото самият Путин е безсилен да направи това сам. Това е есенцията на анализ на руския социолог и политически коментатор Игор Ейдман в профила му във Фейсбук. Той коментира конкретно каква бе целта на телефонния разговор между руския външен министър Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио - в този разговор по указание на Путин Лавров "официално е предал на американската страна", че руската армия "ще нанася систематични и последователни удари срещу съоръжения в Киев".

Ето какво пише Ейдман:

"Вече е напълно ясно, че Кремъл не сплашва украинците (тях не можеш да ги уплашиш, и преди е удряно по Киев), а Тръмп. Демек: "Сега ще ударим толкова силно, че провалът ви на "миротворец" ще стане съвсем очевиден. Слабоумните се надяват, че в резултат на това Тръмп ще успее да окаже натиск върху Зеленски да капитулира.

Това е последният шанс на Русия. В противен случай войната трябва да бъде спряна. Ситуацията на фронта се преобърна: сега тя се променя в полза на Украйна, която започна да освобождава повече територия, отколкото губи.

Дори руските канали пишат, че "темпът на напредване на руските въоръжени сили в зоната на бойните действия се е забавил, а според последните данни е отишъл на нула. Между 17 и 20 май руските войски са загубили 0,7 квадратни километра контролирани от тях територии, докато общият резултат за месеца към 21 май е бил 95 квадратни километра. През април те са се придвижили на почти 329 квадратни километра, а през януари - на 560 квадратни километра" (това са данни на руските канали, според международни оценки обаче руснаците всъщност са загубили много повече).

Икономиката и обществените настроения също се влошават за Путин. Дори Z-каналите пишат, че войната трябва да бъде спряна. Но Путин не желае: той все още се надява на капитулация на Украйна, която трябва да му осигури Тръмп."

Руският политически анализатор пише още, че досега Тръмп е успял да окаже натиск на Зеленски около 9 май. Помним, че тогава в Кремъл се бяха уплашили от украински атаки с дронове насред самия Червен площад и натискаха яростно за примирие, за да могат на спокойствие да проведат парада си. Е, резултатът беше, че Зеленски се подигра брутално с Москва и издаде нарочен указ, че разрешава провеждането на парада.

Още нещо добавя Игор Ейдман - той явно е уверен, че зад атаката срещу общежитието на колежа в Старобелск в окупираната Луганска област стои Кремъл, защото именно така нарича този акт - "руска провокация".

"Сега, след руската провокация в Старобелск, Путин прави нов опит да шантажира Украйна с помощта на американските си партньори", казва той.

Ейдман пише и друго - всъщност нещо, което се коментира и от някои други политически анализатори - че разследването срещу приближени хора на Зеленски като бившия ръководител на президентската канцелария и негова дясна ръка Андрий Ермак, което се извършва от Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ), също има за цел да окаже натиск върху Зеленски в интерес на Русия и моментът, в който се прави това разследване не е случаен.

"Тактично ще замълча за ролята, която контролираното от американците разследване на НАБУ срещу приятелите на Зеленски играе в това. Изнудването обаче вече няма да проработи. Залогът е твърде висок", е мнението на Игор Ейдман.

Още: Путин чака от военното министерство предложения как да отговорят на украинския удар срещу Луганск