Последният залог на Путин: Сплашва Тръмп, защото не може да уплаши украинците

26 май 2026, 20:19 часа 1002 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Владимир Путин няма никаква власт над украинското правителство или армия затова се опитва да сплашва... Тръмп. Пришпорва го да окаже натиск върху президента Володимир Зеленски, защото самият Путин е безсилен да направи това сам. Това е есенцията на анализ на руския социолог и политически коментатор Игор Ейдман в профила му във Фейсбук. Той коментира конкретно каква бе целта на телефонния разговор между руския външен министър Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио - в този разговор по указание на Путин Лавров "официално е предал на американската страна", че руската армия "ще нанася систематични и последователни удари срещу съоръжения в Киев".

Ето какво пише Ейдман:

"Вече е напълно ясно, че Кремъл не сплашва украинците (тях не можеш да ги уплашиш, и преди е удряно по Киев), а Тръмп. Демек: "Сега ще ударим толкова силно, че провалът ви на "миротворец" ще стане съвсем очевиден. Слабоумните се надяват, че в резултат на това Тръмп ще успее да окаже натиск върху Зеленски да капитулира.

Това е последният шанс на Русия. В противен случай войната трябва да бъде спряна. Ситуацията на фронта се преобърна: сега тя се променя в полза на Украйна, която започна да освобождава повече територия, отколкото губи.

Дори руските канали пишат, че "темпът на напредване на руските въоръжени сили в зоната на бойните действия се е забавил, а според последните данни е отишъл на нула. Между 17 и 20 май руските войски са загубили 0,7 квадратни километра контролирани от тях територии, докато общият резултат за месеца към 21 май е бил 95 квадратни километра. През април те са се придвижили на почти 329 квадратни километра, а през януари - на 560 квадратни километра" (това са данни на руските канали, според международни оценки обаче руснаците всъщност са загубили много повече).

Икономиката и обществените настроения също се влошават за Путин. Дори Z-каналите пишат, че войната трябва да бъде спряна. Но Путин не желае: той все още се надява на капитулация на Украйна, която трябва да му осигури Тръмп."

Руският политически анализатор пише още, че досега Тръмп е успял да окаже натиск на Зеленски около 9 май. Помним, че тогава в Кремъл се бяха уплашили от украински атаки с дронове насред самия Червен площад и натискаха яростно за примирие, за да могат на спокойствие да проведат парада си. Е, резултатът беше, че Зеленски се подигра брутално с Москва и издаде нарочен указ, че разрешава провеждането на парада.

Още нещо добавя Игор Ейдман - той явно е уверен, че зад атаката срещу общежитието на колежа в Старобелск в окупираната Луганска област стои Кремъл, защото именно така нарича този акт - "руска провокация".

"Сега, след руската провокация в Старобелск, Путин прави нов опит да шантажира Украйна с помощта на американските си партньори", казва той.

Ейдман пише и друго - всъщност нещо, което се коментира и от някои други политически анализатори - че разследването срещу приближени хора на Зеленски като бившия ръководител на президентската канцелария и негова дясна ръка Андрий Ермак, което се извършва от Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ), също има за цел да окаже натиск върху Зеленски в интерес на Русия и моментът, в който се прави това разследване не е случаен.

"Тактично ще замълча за ролята, която контролираното от американците разследване на НАБУ срещу приятелите на Зеленски играе в това. Изнудването обаче вече няма да проработи. Залогът е твърде висок", е мнението на Игор Ейдман.

Доналд Тръмп Владимир Путин Володимир Зеленски война Украйна Андрий Ермак авторски
Елена Страхилова Редактор
