Решено: Полша ще произвежда ракети за ПВО системите "Пейтриът"

Полша ще произвежда ракети за "Пейтриът". Това стана ясно, след като държавният департамент на САЩ обяви, че е разрешил на Варшава да произвежда най-новите ракети PAC-3 за американските противовъздушни ракетни системи, съобщи зам.-министърът на отбраната Цезари Томчик. Той каза, че американците първоначално са били скептични, но съмненията са отпаднали. Освен това САЩ обсъждат възможността за производство на далекобойни ракети HIMARS и ракети Hellfire в Полша.

Системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът" са част от интегрираната въздушна отбрана на НАТО и са широко използвани от Украйна във войната с Русия. От европейските съюзници от НАТО такива ПВО системи имат Испания, Румъния, Швеция, Нидерландия, Германия, Полша и Гърция.

