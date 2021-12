Макрон изрази подкрепа за Армения, но и за Азербайджан

След разговора си с президента на Азербайджан Илхам Алиев и министър-председателя на Армения Никол Пашинян, Макрон написа в Туитър: "Ние никога няма да изоставим арменците. Винаги ще търсим решения за постигане на траен мир."

Малко по-късно Макрон отправи призив за мир и специално що се отнася от позицията на Азербайджан. Интересен факт е, че този пост е с геолокация т.е. той се вижда от определени потребители.

Emanuel Macron’s latest post about peace is in Azerbaijani, geolocated to Azerbaijan only. Always best to ensure that it doesn’t accidentally reach and send his voter base into an uproar🥲 pic.twitter.com/7dgmaKq1za