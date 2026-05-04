Парламентът започна работа:

Марк Рюте: Разбрахме отлично посланието на Вашингтон

04 май 2026, 20:43 часа 784 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Марк Рюте: Разбрахме отлично посланието на Вашингтон

Германският външен министър заяви, че Берлин иска да започне „тесен диалог“ със Съединените щати. Йохан Вадефул и други германски представители се опитват да успокоят напрежението между президента Доналд Тръмп и канцлера Фридрих Мерц, който заяви, че „американците нямат стратегия“ в Иран, и че Техеран „унижава“ водещата световна сила.

Още: Рюте: Войната в Иран беше тест, който някои съюзници не издържаха (ВИДЕА)

Реакцията на Федералната Република идва след като Тръмп обяви съкращаването на 5 000 военни, разположени в Германия, а впоследствие предупреди, че планира драстично да намали броя на американските войски в страната. Засега не е ясно къде ще бъдат дислоцирани те.

Още: Европа уверява, че договорите със САЩ за използването на военни бази се изпълняват

Европейските страни са разбрали посланието на Вашингтон, коментира генералният секретар на НАТО Марк Рюте. „Най-общо казано наблюдаваме известно разочарование от страна на Съединените щати от реакцията на европейците спрямо случващото се в Иран и спрямо американските опити да се осигури по-голяма безопасност на света, като се гарантира намаляване на ядрения капацитет на Иран и капацитета му за ракети с голям обсег. В същото време бих казал, че европейците са чули посланието“, заяви генералният секретар на алианса Марк Рюте.

Още: Тръмп иска Европа да му помогне до дни за Ормузкия проток - сам не може

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Доналд Тръмп САЩ Марк Рюте Вашингтон война Иран
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Америка
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес