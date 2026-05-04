Марк Рюте: Разбрахме отлично посланието на Вашингтон

Германският външен министър заяви, че Берлин иска да започне „тесен диалог“ със Съединените щати. Йохан Вадефул и други германски представители се опитват да успокоят напрежението между президента Доналд Тръмп и канцлера Фридрих Мерц, който заяви, че „американците нямат стратегия“ в Иран, и че Техеран „унижава“ водещата световна сила.

Реакцията на Федералната Република идва след като Тръмп обяви съкращаването на 5 000 военни, разположени в Германия, а впоследствие предупреди, че планира драстично да намали броя на американските войски в страната. Засега не е ясно къде ще бъдат дислоцирани те.

Европейските страни са разбрали посланието на Вашингтон, коментира генералният секретар на НАТО Марк Рюте. „Най-общо казано наблюдаваме известно разочарование от страна на Съединените щати от реакцията на европейците спрямо случващото се в Иран и спрямо американските опити да се осигури по-голяма безопасност на света, като се гарантира намаляване на ядрения капацитет на Иран и капацитета му за ракети с голям обсег. В същото време бих казал, че европейците са чули посланието“, заяви генералният секретар на алианса Марк Рюте.

