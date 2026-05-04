Нова ескалация в Близкия изток: САЩ унищожиха ирански катери

"Иран е нанесъл някои удари по несвързани държави във връзка с движението на корабите, Проект "Свобода", включително южнокорейски товарен кораб. Може би е време Южна Корея да дойде и да се присъедини към мисията". Това написа на профила в собствената си социална мрежа Truth Social Доналд Тръмп.

"Ние потопихме седем малки лодки или, както те харесват да ги наричат, "бързи" лодки. Това е всичко, което им е останало. Освен южнокорейския кораб, засега няма щети при преминаването през Протока. Секретарят на войната Пит Хегсет и председателят на Общото командване на щабовете, Дан Кейн, ще проведат пресса утре сутрин", съобщи още американският президент.

Iran has taken some shots at unrelated Nations with respect to the Ship Movement, PROJECT FREEDOM, including a South Korean Cargo Ship. Perhaps it’s time for South Korea to come and join the mission!



Военното командване потвърди, че има няколко унищожени катера на иранския флот. Техеран обаче опроверга и тези съобщения.

Проект "Свобода"

Доналд Тръмп обяви т.нар. Проект "Свобода" още вчера. Нейната цел е да бъдат ескортирани блокираните кораби. Вашингтон обяви, че два американски кораба успешно са преминали през Ормузкия проток, но Техеран опроверга тази информация. В американската операция са ангажирани над 15 хиляди военнослужещи от разположената в Арабско море флотилия от самолетоносачи, разрушители и десантни кораби.

"Движението на корабите има за цел просто да освободи хора, компании и държави, които не са направили абсолютно нищо лошо – те са жертви на обстоятелствата... Ако по някакъв начин този хуманитарен процес бъде възпрепятстван, за съжаление ще се наложи да се реагира решително", заяви президентът Тръмп.

Същевременно неизвестността около доставките през протока предизвика нови сътресения на петролните пазари. Само за броени часове котировките на сорта Брент се повишиха от 107 до 114 долара за барел, а американският лек тексаски петрол достигна 105 долара.

Нови заплахи на Тръмп към Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи „ново предупреждение“ към Иран относно Ормузкия проток. Ако иранците се опитат да атакуват американски кораби в района, те ще бъдат „заличени от лицето на земята“, каза Тръмп за Fox News.

Освен това, той изрази мнение, че иранците са станали „много по-отстъпчиви“ в преговорите за евентуално уреждане на конфликта. Тръмп обяви началото на т.нар. "Проект Свобода" - операция по извеждането на блокираните в протока кораби. Ситуацията там е динамична. Американски военни кораби навлязоха в пролива, а президентът заяви, че Иран е „произвел няколко изстрела“, но без да причини сериозни щети, освен повреда на южнокорейски кораб.