Масова смърт на бебета в Русия (ВИДЕО)

13 януари 2026, 16:07 часа 469 прочитания 0 коментара
Девет бебета са починали по време на новогодишните празници в Новокузнецки родилен дом № 1 В Русия. Точната причина за смъртта все още не е установена и ще бъде определена въз основа на резултатите от съдебномедицинските експертизи. 32 бебета са лекувани в отделението за интензивно лечение. Уточнява се, че „17 бебета са в изключително критично състояние, 16 от тях са преждевременно родени, включително такива с изключително ниско тегло при раждане.“

От Министерството на здравеопазването на Кузбас коментира ситуацията: „От 1 декември 2025 г. лекарите в Новокузнецки родилен дом № 1 са асистирали при 234 раждания, при 17, от които бебетата са родени в критично състояние. Девет бебета не са оцелели, а останалите остават под наблюдение в отделението за интензивно лечение или са преместени за лечение в Детската клинична болница в Кузбас.“ Според регионалното Министерство на здравеопазването, всичките 17 деца са преживели тежка вътрематочна инфекция, а едно е имало първичен имунодефицит, съобщи телеграм-каналът ASTRA.

руски бебета

Според местните медии причина за трагедията може да е  недостиг на квалифицирани специалисти, макар от лечебното заведение официално да отричат да има недостиг на персонал. На 13 януари родилното отделение обяви, че преустановява приема поради карантинни ограничения и „превишаване на прага на разпространение на респираторни инфекции“.

Губернаторът на Кемеровска област Иля Середюк обяви, че е решил да отстрани главния лекар на болницата Виталий Херасков от длъжност до провеждане на разследване, съобщи Коммерсант. Регионалното управление на Следствения комитет на Русия е образувало две наказателни дела: едно за причиняване на смърт по непредпазливост на две или повече лица (част 3 от член 109 от руския Наказателен кодекс) и едно за непредпазливост (член 293 от руския Наказателен кодекс). Родилното отделение в момента е затворено.

Всички родилни болници и перинатални центрове в Кемеровска област ще бъдат инспектирани след смъртта на девет бебета в родилно отделение № 1 в Новокузнецк, обяви още губернаторът на Кузбас Иля Середюк. Той  отбеляза също, че екип от федерални специалисти ще пристигне в региона в сряда, за да оцени работата на родилните услуги.

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
Бебета Русия война Украйна демографска криза Русия Новокузнецк
