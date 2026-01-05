Медведев иска отвличането на Мерц. Германия с реакция

Бившият руски президент и бивш премиер Дмитрий Медведев даде да се разбере вчера, че мечтае и други лидери по света да бъдат отвлечени подобно на венецуелския президент Николас Мадуро, като поименно отбеляза сред възможните кандидати за похищение германския канцлер Фридрих Мерц.

"Похищението на неонациста Мерц би могло да бъде отличен обрат в този забавен низ от събития", заяви Медведев, като допълни, че този сценарий "не е нереалистичен".

Германия осъди днес изявлението на Медведев. "Най-категорично осъждаме подобни заплахи", заяви в Берлин говорителят на правителството Себастиан Хиле. Правителството не смята, че е необходимо да засили охраната на Мерц, добави той, като подчерта, че служителите, които отговарят за сигурността на канцлера, са "едни от най-добрите в света".

