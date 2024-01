Медведев препотвърди: Украйна трябва да изчезне, ще има винаги война, докато не стане

В канала си в Телеграм Медведев, който сполучливо бива охарактеризиран многократно като "болен алкохолик", написа голата истина за режима на Путин - съществуването на Украйна е опасност от смъртна величина за украинците и то не сегашната Украйна, начело с Володимир Зеленски, а "всяка, абсолютно всяка Украйна".

"Наличието на независима държава на исторически руски земи вече ще бъде постоянна причина за възобновяване на военните действия. Без значение кой е начело на раковото образувание под името Украйна, това няма да придаде легитимност на управлението и юридическата жизнеспособност на самата "държава". И следователно вероятността от нова битка ще продължи за неопределено време. Почти винаги. Освен това има 100% вероятност за нов конфликт, каквито и документи за сигурност да подписва Запада с марионетния киевски режим. Нито асоциирането на Украйна към ЕС, нито дори влизането на тази изкуствена държава в НАТО няма да попречат. Това може да се случи след 10 или 50 години.

Ето защо съществуването на Украйна е фатално за украинците. Те са практични хора, колкото и да желаят сега руснаците да умрат. Колкото и да мразят руската власт. Колкото и да се стремят да влязат в митичния Европейски съюз и НАТО. Избирайки между вечната война и неизбежната смърт и живот, огромното мнозинство от украинците (е, може би с изключение на минимален брой измръзнали националисти) в крайна сметка ще изберат живота. Те ще разберат, че животът в голяма обща държава, която сега не им харесва много, е по-добър от смъртта. Тяхната смърт и смъртта на близките им. И колкото по-рано украинците осъзнаят това, толкова по-добре".

Думите на Медведев са поредно кристално ясно доказателство, че Владимир Путин не се стреми към мир и свят, в който Украйна да съществува. След тях спокойно всеки може да си припомни какво значи думичката "геноцид".

