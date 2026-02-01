Мирните преговори за войната в Украйна се отлагат с няколко дни

Вторият кръг от тристранните преговори за прекратяване на войната в Украйна беше отложен за няколко дни след изненадваща среща през уикенда между руски и американски преговарящи във Флорида. Преговорите – между представители на Русия, Украйна и САЩ – се очакваха в неделя, 1 февруари, в Абу Даби, столицата на Обединените арабски емирства. Но в ранния следобед в неделя по украинско време президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи в социалните медии, че срещите са преместени за сряда и четвъртък, съобщава "The New York Times".

Our negotiating team has just delivered a report. The dates for the next trilateral meetings have been set – February 4 and 5 in Abu Dhabi. Ukraine is ready for a substantive discussion, and we are interested in ensuring that the outcome brings us closer to a real and dignified… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 1, 2026

Не е ясно защо са били отложени, но в събота Стив Уиткоф, специален пратеник на президента Тръмп, проведе среща във Флорида с Кирил Дмитриев, специален пратеник на Кремъл и ръководител на руския суверенен фонд.

Никоя от страните не разкри подробности за обсъжданите теми, въпреки че г-н Уиткоф заяви в социалните медии в събота, че срещата е била "продуктивна и конструктивна". Украински представители не са присъствали на срещата. "Ние сме окуражени от тази среща, че Русия работи за осигуряване на мир в Украйна", заяви г-н Уиткоф.

Снимка: Getty Images

Миналата седмица Зеленски заяви, че напрежението между САЩ и Иран може да забави мирните преговори. В речта си в събота вечерта той каза, че украинците са поддържали редовни контакти с американците и чакат от тях да предоставят подробности за по-нататъшни срещи. Той не каза конкретно, че преговорите няма да продължат в неделя, но намекна, че може да са отложени. "Разчитаме на срещи следващата седмица и се подготвяме за тях", каза президентът на Украйна.

Първият кръг от тристранните преговори в Абу Даби се проведе на 23 и 24 януари. Това беше най-видимият напредък, който Тръмп постигна в усилията си да спре войната, която някога обеща да приключи за 24 часа. Киев, Москва и Вашингтон описаха първия кръг от преговори като "конструктивен", което е необичайно положителна характеристика, като се има предвид колко трудно беше дори да се съберат преговарящите от Украйна и Русия в една стая.

Основните препятствия пред мира

Снимка: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ

Все пак остават огромни препятствия. Преди да бъде постигнато мирно споразумение за прекратяване на войната, която Русия започна с мащабна инвазия преди почти четири години, трябва да бъдат решени основните спорни въпроси. Трите страни все още не са се споразумели какво да се случи с контролираната от Украйна територия в източната част на Донецка област, нито какви гаранции за сигурност трябва да получи страната, за да се защити от бъдещи атаки.

Очаква се следващият кръг от преговори да се фокусира върху подкрепяния от САЩ 20-точков мирен план, който очертава потенциални териториални споразумения, гаранции за сигурност и планове за възстановяване на опустошената от войната страна.

Снимка: president.gov.ua

Русия контролира около 20% от източната и южната част на Украйна. По време на войната руските лидери многократно са заявявали, че искат да придобият територията на Украйна, известна като Донбас, която включва източните региони Донецк и Луганск. Русия контролира почти цялата територия на Луганск и около 80% от Донецк.

Като част от всяко мирно споразумение, Москва иска Киев да отстъпи цялата Донецка област – предложение, което Зеленски досега е отхвърлял и което може да го обрече политически. Около 190 000 души все още живеят в районите на Донецка област, които остават под украински контрол. Съединените щати предложиха спорната зона да бъде управлявана като демилитаризирана зона, въпреки че не е ясно кой ще управлява зоната, след като войниците я напуснат.

Снимка: Wikipedia

Има известен напредък по отношение на другото голямо препятствие в мирните преговори: гаранциите за сигурност, които имат за цел да осигурят безопасността на Украйна, ако Русия отново я нападне. На 25 януари, ден след първия кръг от тристранните преговори, Володимир Зеленски обяви, че споразумението за сигурност на САЩ за Украйна е "100% готово" за подписване. Подробностите по това споразумение не са оповестени публично.

Макар че САЩ и Украйна са се съгласили с плана, няма индикации, че Русия ще го одобри. Напротив, Русия продължава да настоява за същите цели, които е поставяла през цялата война, поне публично.