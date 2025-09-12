Войната в Украйна:

Мисията невъзможна: Австралийска сателитна телевизия ще търси македонци в България

12 септември 2025, 12:54 часа 553 прочитания 0 коментара
Мисията невъзможна: Австралийска сателитна телевизия ще търси македонци в България

Десетилетия след забраната на сеператистката ОМО "Илинден", с което страната ни ясно показа, че македонци на наша територия не съществуват, австралийската сателитна телевизия INTV обяви, че ще раздава безплатни телевизионни приемници на македонци в България. Поредната провокация научаваме от македонската медия "Плюс инфо". Инициативата е в отговор на идеята на организации от България да раздават безплатни приемници в Северна Македония за гледане на български телевизионни програми.

„В днешно време в социалните мрежи се разпространяват съобщения от Facebook страници, подкрепени от организации от България, с цел подвеждане на македонците. Те твърдят, че в Македония се раздават безплатни приемници за гледане на български телевизионни програми“, съобщи INTV.

Информацията идва на фона на 3-годишното протакане на вписването на българите в македонската конституция. 

Каква е целта?

От компанията казват, че всеки, който се интересува, може да се свърже директно с INTV и приемниците ще му бъдат доставени. „Македонска песен, култура и традиция – винаги с вас!“, заявиха от телевизията. Според съобщението, приемниците ще бъдат разпределени чрез македонски асоциации в България. 

„Нашите хора от Австралия също участват активно в тази кампания. Поради големия интерес, наградите ще бъдат връчени чрез македонски сдружения в България. През октомври и ноември ще се събират средства и в диаспората, за което се очаква масирана подкрепа", се посочва още в съобщението. 

„С това действие INTV за пореден път потвърждава, че остава в кулоарите на македонската идентичност, език, песен и култура – ​​където и да живее македонецът", заяви телевизионната станция.

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
